快訊

大學「寄存名額」近四萬 校長：水退了就知誰沒穿褲子

新莊男欠3萬不還 慘遭友糾眾蛋洗強擄毆傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

不還錢就蛋洗！新北市新莊區一名寧姓男子，因遲遲未還3萬元借款。昨天遭人丟擲雞蛋強擄上車，隨後載往桃園民宅控制行動，並要他借錢還債方才放人。案經警循線追緝4小時順利將人救出，現場帶回涉案4嫌偵辦，警詢後依妨害自由、恐嚇及傷害移送法辦，法院裁定4嫌各2萬元交保候傳。

經查證，被害26歲寧姓男子，日前向28歲于姓友人借款3萬元應急，多日來于男向其催討未果。昨于男本想跟友人外出去遊玩，不料卻因旅費不夠再向寧男催討，孰料寧男又藉故塘塞不肯還錢。

寧男百般拖延不還，這讓于男當場氣結，開著原本要出遊的租賃車，載同林男、蔡男、張男、賴女等5人，並隨機在某處商店購買一袋雞蛋，便直驅寧男位於新莊區中正路334巷住家外堵人。

此時蔡、張2男先行下車，手拎著剛買的一袋雞蛋，欲步行至寧男住處外埋伏，正巧，寧男從遠處巷頭那端緩緩走來，蔡、張兩男見寧立即快步前去，拿起雞蛋直朝寧男身上猛砸。

寧男全身慘遭蛋洗，欲衝前還擊。不料，卻被于男、蔡、張強拉進車內，過程中寧男大腿遭菸燙傷、身體多處擦挫傷，隨後被載往桃園市龍潭裕民街一處民宅內控制行動，並要寧向他人借錢把欠債還清，才會放他離開。

案經目擊者看見，寧男遭人擄走向警報案，警方獲報以車追人，4小時后循線於桃園八德裕民街民宅內救出受傷寧男，現場帶回涉案于、林、蔡、張等4男偵辦，警詢後依妨害自由、恐嚇及傷害移送法辦，法院裁定4嫌各2萬元交保候傳。

嫌犯蛋擊被害人。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯蛋擊被害人。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依妨害自由、恐嚇及傷害移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依妨害自由、恐嚇及傷害移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯將人強擄上車。記者曾伯愷／翻攝
嫌犯將人強擄上車。記者曾伯愷／翻攝

雞蛋 桃園

延伸閱讀

新莊都更案整合22年沒結果 改這樣做3個月搞定

新莊葉阿公隔代教養3孫 獅子會助購買新書包跟拐杖糖

影／聖誕開賭！新莊警連破2賭場 逮20賭客送辦

生死胎後棄屍垃圾車 新莊棄嬰母緩起訴1年處分

相關新聞

疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談

台南市副議長林炳利被檢舉疑涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署今天指揮台南市調查處人員，搜索市議會副議長辦公室等多處地點，除查...

新莊男欠3萬不還 慘遭友糾眾蛋洗強擄毆傷

不還錢就蛋洗！新北市新莊區一名寧姓男子，因遲遲未還3萬元借款。昨天遭人丟擲雞蛋強擄上車，隨後載往桃園民宅控制行動，並要他...

【即時短評】侮辱公署罪刪除了 「卡神」楊蕙如會開心嗎？

立法院修法刪除侮辱公署罪，觸及「卡神」楊蕙如率網軍侮辱駐大阪辦事處的治罪法條，楊蕙如判有罪的法條除了侮辱公署，還有對公務...

新北男駕車疑逆向行駛 先撞騎士再撞護欄雙雙受傷

新北市潘姓男子今天駕駛轎車行經雙溪區台2丙線時，先撞上呂姓男子騎的機車，再撞上路旁護欄，兩人都受傷送醫。警方調查，兩人都...

宋少卿酒駕累犯再撞車 北市近4年酒駕取締高達近3萬件

高雄38歲BMW黃姓男子日前三度酒駕，造成1死3傷悲劇，藝人宋少卿五度酒駕今又再度酒駕撞車，根據統計，北市近4年酒駕事故...

不取締阿嬤？網友怒控警執法不公 釣出本尊留言打臉

高雄39歲曾姓男子昨天要提告工廠內同事公然侮辱，到場時，員警要求出示證件，還發現曾開他罰單的女警也陪同到場，此舉令曾男不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。