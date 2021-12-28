新莊男欠3萬不還 慘遭友糾眾蛋洗強擄毆傷

不還錢就蛋洗！新北市新莊區一名寧姓男子，因遲遲未還3萬元借款。昨天遭人丟擲雞蛋強擄上車，隨後載往桃園民宅控制行動，並要他借錢還債方才放人。案經警循線追緝4小時順利將人救出，現場帶回涉案4嫌偵辦，警詢後依妨害自由、恐嚇及傷害移送法辦，法院裁定4嫌各2萬元交保候傳。

經查證，被害26歲寧姓男子，日前向28歲于姓友人借款3萬元應急，多日來于男向其催討未果。昨于男本想跟友人外出去遊玩，不料卻因旅費不夠再向寧男催討，孰料寧男又藉故塘塞不肯還錢。

寧男百般拖延不還，這讓于男當場氣結，開著原本要出遊的租賃車，載同林男、蔡男、張男、賴女等5人，並隨機在某處商店購買一袋雞蛋，便直驅寧男位於新莊區中正路334巷住家外堵人。

此時蔡、張2男先行下車，手拎著剛買的一袋雞蛋，欲步行至寧男住處外埋伏，正巧，寧男從遠處巷頭那端緩緩走來，蔡、張兩男見寧立即快步前去，拿起雞蛋直朝寧男身上猛砸。

寧男全身慘遭蛋洗，欲衝前還擊。不料，卻被于男、蔡、張強拉進車內，過程中寧男大腿遭菸燙傷、身體多處擦挫傷，隨後被載往桃園市龍潭裕民街一處民宅內控制行動，並要寧向他人借錢把欠債還清，才會放他離開。