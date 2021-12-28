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中市加強取締酒駕 警方實施掃除「醉犯」專案

中央社 / 台中28日電

高雄市發生酒駕肇事案造成一家4口天倫夢碎，台中市盧秀燕今天表示，中市警方近來加強取締酒駕勤務，年節將屆，即日起執行掃除「醉犯」專案，持續到明年2月底。

高雄市26日發生一家4口過馬路時遭酒駕者撞擊，造成媽媽傷重不治，爸爸與2名小孩受傷住院。盧秀燕今天在市政會議中指出，近期因年節將至，較多民眾會歡樂慶祝，台中市警局自12月起開始執行掃除「醉犯」專案勤務。

盧秀燕表示，截至26日止，市警局投入警力4萬1288人次；統計到25日止，共取締593件、移送法辦317人，此專案會持續到明年2月28日農曆春節過完，提醒民眾不要酒駕、害人害己，也呼籲大家守望相助，第一時間遏止酒駕行為，避免悲劇發生。

台中市警察局指出，台中市1到9月酒駕致死件數，較去年同期減少8件，也是六都唯一下降的城市，進步幅度最多，顯見掃除「醉犯」成效，也將持續不定期稽查臨檢，守護城市治安。

此外，年關將屆，國外返台過年民眾增加，盧秀燕指出，從12月中旬以來，台中市每日居家檢疫人數約3300人，較平時的1500人增加1倍，雖然目前台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，也不能對防疫掉以輕心。

盧秀燕提醒市民，家中如有親人從國外返台進行居家檢疫，如果無法做到1人1屋，也要落實1人1室，而且檢疫期間不要共桌吃飯及聊天，並提高警覺保持距離、做好自主管理。

酒駕 台中市 盧秀燕

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