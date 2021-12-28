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慣竊太歲頭上動土 法官宿舍遭盜警逮4嫌

中央社 / 台北28日電

士林地院法官宿舍日前遭竊，轄區警方獲報立即調閱監視器和分析犯罪手法追查，鎖定以張姓犯嫌為首的竊盜集團，並於昨晚在大同區將張嫌等4人查緝到案，起獲失竊筆電等證物。

台北市警察局士林分局今天舉行破案記者會，偵查隊長胡光興表示，日前接獲受害者報案稱其信用卡遭人盜刷，且返回其位於士林區重慶北路的住處查看，竟發現住家陽台和窗戶玻璃有人為破壞痕跡，家中筆電等財物也遭竊。

據了解，案發地點為士林地院法官宿舍，受害者為1名女法官。轄區警方獲報後立即指派鑑識人員到場蒐證，並與市警局刑事警察大隊肅竊組成立專案小組偵辦。

經調閱監視器、分析比對犯罪手法和特徵後，專案小組鎖定以張姓犯嫌為首的竊盜集團，其為活動於雙北地區的慣竊，經掌握犯嫌等人落腳於大同區民生西路一帶的旅館，便於昨晚8時許持搜索票、拘票到場將張男等4嫌查緝到案。

現場也起獲海洛因毒品1包、安非他命毒品2包、犯案工具1批及竊取的筆記型電腦1台等贓證物。

犯嫌到案後供稱，並不清楚行竊地點的屋主身分，是以破壞門窗手法入侵行竊。

全案詢後依涉竊盜罪、毒品危害防制條例等罪移請士林地檢偵辦，並建請羈押，另持續擴大偵辦。

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