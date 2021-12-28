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影／阻止婦遭詐 霸氣警痛罵假理專「你很惡質！」　

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中黎姓婦女日前點開臉書的投資廣告，不久後便接到自稱銀行專員的電話，並聽信對方指示，到附近超商操作ATM，店員察覺有異立即報警。警方到場時，黎婦正領出11萬元現金，聽著對方指示準備操作，警員立即接過電話表明身分，痛罵詐騙集團「你很惡質！」

台中市第四警分局25日凌晨0時許接獲超商報案，表示有名婦人站在ATM前，一邊說著電話一邊操作，最後還持續領出現金，狀況看起來有異，希望請警方派人協助。

南屯所巡佐陳忠秋，警員粘為淞、鄭依婷獲報後到場，發現黎姓婦女(55歲)已備妥11萬新台幣現金，聽著電話，準備照著指示匯款。巡佐陳忠秋隨即阻止她的動作，並示意接過手機與對方通話，巡佐一知道是詐騙集團，便痛罵「你很惡質欸！」對方聽聞是警察，嚇得立刻掛掉電話。

黎婦見到這一幕，才後知後覺的察覺自己受騙了。她向警方表示，自己在臉書上看到投資理財廣告，點進去後不久，就有自稱是國泰世華銀行的理財專員打電話聯繫，並要求到附近ATM匯款，但自己不熟悉機台操作方式，只好聽從對方指示，另外領出現金再匯款，所幸警員們即時出現，才沒讓詐騙集團得手。

南屯所所長江松泳呼籲，民眾在網路看到投資廣告時，務必小心求證，千萬不可輕易聽從指示匯款，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，若有任何疑問，也可撥打110或165反詐騙專線求證，以免上當受騙。

台中南屯所巡佐陳忠秋接過黎婦電話，痛罵詐騙集團的假理專「你很惡質！」，對方聽聞是警察，嚇得立刻掛掉電話。記者劉柏均／翻攝
台中南屯所巡佐陳忠秋接過黎婦電話，痛罵詐騙集團的假理專「你很惡質！」，對方聽聞是警察，嚇得立刻掛掉電話。記者劉柏均／翻攝
黎婦向警方表示，自己點了網路上的投資廣告，就有自稱銀行理專的人打電話來，才會依照指示操作ATM準備匯款。記者劉柏均／翻攝
黎婦向警方表示，自己點了網路上的投資廣告，就有自稱銀行理專的人打電話來，才會依照指示操作ATM準備匯款。記者劉柏均／翻攝

詐騙集團 廣告 理財

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