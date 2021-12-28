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影／為炒米粉、洗衣精吵起來 台中里長告前議員恐嚇

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市大里區立德里長江和樹昨天發聲明，針對顏寬恒在競選期間，遭對手攻擊提供炒米粉、送洗衣精一事，做出聲明，未料今天上午卻接到台中市前議員廖述鎮的電話。江和樹指控，廖在電話中對他辱罵三字經，還要他出門要小心，他認為已涉嫌違法，除了向派岀所報案外，今天下午也委由2名律師，前往台中地檢署提告公然侮辱與恐嚇

台中市大里區立德里長江和樹說，他並不認識廖述鎮，今天上午9時許時，先由助理接起廖的電話，但廖在電話中的口氣就不好聽，他才接過電話，並開啟擴音，但也被廖以三字經辱罵，還恐嚇「出門要小心，會請人來找你」，他認為已構成恐嚇、公然侮辱，今天下午委由2名律師，前往台中地檢署按鈴提告。

江和樹說，當對手指控炒米粉、洗衣精違反選罷法時，其實是「一指指向別人，四指指向自己」，過去在選舉場合中，提供炒米粉、貢丸湯是很常見的事，也沒有人因此而吃上違反選罷法的官司，另外，對手陣營指控顏寬恒送洗衣精，但網路其實都查的到，民進黨的候選人，也曾做過類似的行為，他才會對這些事發表自己的聲明與看法。

台中市前議員廖述鎮說，的確有打電話給江和樹，否認有恐嚇，目的是想請他不要在網路裡亂講話、抹黑民進黨，而且江當一個里長，想選市議員不要用這個造勢，沒有他的事。歡迎江提告，同時也會反告江誣告和「抹黑民進黨」。

台中市大里區立德里長江和樹（右）在今天下午，在兩位律師陪同下，前往台中地檢署提告台中市前議員廖述鎮恐嚇、公然侮辱。記者陳宏睿／攝影
台中市大里區立德里長江和樹（右）在今天下午，在兩位律師陪同下，前往台中地檢署提告台中市前議員廖述鎮恐嚇、公然侮辱。記者陳宏睿／攝影
台中市大里區立德里長江和樹（中）在今天下午，在兩位律師陪同下，前往台中地檢署提告台中市前議員廖述鎮恐嚇、公然侮辱。記者陳宏睿／攝影
台中市大里區立德里長江和樹（中）在今天下午，在兩位律師陪同下，前往台中地檢署提告台中市前議員廖述鎮恐嚇、公然侮辱。記者陳宏睿／攝影

恐嚇 台中市 民進黨

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