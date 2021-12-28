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這樣也來爬加里山？手機照明用到沒電求救

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山，下山時已經天黑，兩人用手機照明到了晚上8點多沒電求救，消防人員據報，將兩人安全帶下山，結束一場虛驚，消防人員調查2人是登山新手，沒有足夠準備來爬加里山，都不禁搖頭。

苗栗縣政府消防局第三大隊南庄分隊昨天8點34分，接獲報案加里山避難山屋有2名登山客燈具沒電，無法下山，需要救援，值班人員定位，確認位置在步道1.7公里處的避難山屋等待救援，南庄分隊3名警消上山救援，深夜11點26分將2人安全帶到登山口。

消防人員調查2人都是爬山初體驗，昨天下午1點從登山口起登加里山，下午4點到達三角點，下山進入森林，已是一片昏暗，2人使用手機照明，但後來電量用盡，加上天氣相當寒冷，因此報案求援。

加里山頂一等三角點標高2220公尺，美麗而有台灣富士山稱號，也是熱門登山路線，苗栗「岳界奇女子」李素珍經常一周要攀爬2次，她提醒民眾不要輕忽加里山，她說，因為資訊發達，慕名而來登加里山民眾絡繹不絕，但不少沒有做功課，及評估自身的條件。

李素珍說，她來回一趟加里山約5個小時，一般人員需要6、7個小時，她經常中午12點多下山途中，遇見上山的民眾，提醒下山可能已經天黑，有沒有帶頭燈等照明設備，但一些人是不在意，尤其冬天天黑快，加里山又容易起霧，摸黑下山增加危險性及迷途的可能性，山友千萬不要掉以輕心。

她建議要登加里山先做好功課，評估自己體力，盡早出發，如果從鹿場登山口，中午12點還沒到9號樁；從二坪登山口，中午12點還沒到杜鵑嶺，最好撤退折返，以策安全。

一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山摸黑下山，兩人用手機照明沒電求救，消防人員獲報將兩人安全帶下山。記者范榮達／翻攝
一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山摸黑下山，兩人用手機照明沒電求救，消防人員獲報將兩人安全帶下山。記者范榮達／翻攝

南庄 苗栗縣

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