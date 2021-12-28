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今年1到9月酒駕致死案 中市為六都唯一下降都市

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

今年一到九月六都酒駕致死數，台中市唯一下降。圖/台中市政府提供
今年一到九月六都酒駕致死數，台中市唯一下降。圖/台中市政府提供
高雄市26日發生一家4口遭3度酒駕累犯民眾肇事，造成1死3輕重傷；藝人宋少卿今5度酒駕被查獲。台中市盧秀燕今在市政會議表示，台中市從12月起執行掃除「醉」犯行動，專案投入4萬1280人次，至25日為止共取締593件，超標嚴重的317人移送法辦，掃除醉犯專案持續到明年2月28日，農曆年期間照查不誤。

台中市今年1至9月酒駕致死案是六都唯一下降都市。

盧秀燕說，台中市從12月1日開始，執行掃除「醉」犯專案勤務，警察局統計到25日為止，警方投入4萬多人次，至25日為止，一共取締593件，其中有317人酒駕開車遭移送法辦。317個酒駕者，開車上路就是不定時的炸彈。

盧秀燕說，掃除醉犯專案將持續到明年2月28日農曆年過完。盧秀燕指出，有人自以為酒力佳，不請代駕或搭計程車，還堅持開車上路，酒意上身可能造成交通事故。

盧秀燕說，台中市對酒駕肇事特別嚴加取締，這兩年來酒駕數字有降低，近期疫情平緩，有點減半解封的跡象，很多民眾出遊、歡樂聚會或採買，加上過年過節，親朋好友聚會，千萬不要酒後上路。

台中市長盧秀燕表示，中市嚴加取締酒駕。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，中市嚴加取締酒駕。記者陳秋雲/攝影

酒駕 盧秀燕 台中市

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