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新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕
新北市警察局今在道安會報指出，今年統計機車事故件數約6成，總計2萬3537件。加上近期高雄發生酒駕釀1死3傷事故，新北市長侯友宜表示，年底民眾開始尾牙聚餐，他要求警察局要嚴格落實酒駕取締，避免類似事件再發生。
警察局交通大隊長鄭永裕今天在道安會報專案報告指出，新北市今年1至10月30日內交通事故死亡人數為208人，與去年同期相比增加21人，每10萬人死亡率於六都排名第二。
另統計1至11月涉及電動自行車事故發生407件，造成1死、344傷，違規肇因多為「違反號誌管制與指揮」、「轉彎未依規定」及「變換車道或方向不當」，違規族群以外國人最多。
侯友宜說，本年度機車死傷人數占60%，也是車種傷亡人數最高，多數都是未注意車前狀況跟轉彎違規等，不是光靠科技執法，也要靠相關單位執法、防治，跟教育宣導相關搭配作為。
侯友宜指出，全國交通事故數字在上升，雖然新北在交通酒駕防治拿到金安獎，但還是要提醒，要嚴格落實執行酒駕取締，近期高雄市酒駕事件也引起社會矚目，他要求警察局在這段時間要隨時規畫好酒駕取締。
侯友宜說，年底民眾開始尾牙、春節聚餐，去年因為疫情，沒有那麼熱絡吃尾牙，都是年節聚餐，今年不太一樣，民眾覺得疫情舒緩，都擋在境外，會報復性吃尾牙、吃春酒，酒駕取締要更嚴格、並排多次專案。
另外，交通局交通安全科長林昭賢表示，市府從2019年擬定交通敏感地區緊急應變計畫，及成立順暢應變小組，規畫以災害應變機制處理交通事件，經過3年的運作，結合市府各機關及公路總局的力量，團隊合作解決市內敏感路段壅塞問題，交通事件排除時間也大幅縮短54%，未來也將持續檢討敏感地區事件處理及改善易壅塞路段，讓新北市交通更安全、更順暢。
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