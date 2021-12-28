快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市警察局今在道安會報指出，今年統計機車事故件數約6成，總計2萬3537件。加上近期高雄發生酒駕釀1死3傷事故，新北市長侯友宜表示，年底民眾開始尾牙聚餐，他要求警察局要嚴格落實酒駕取締，避免類似事件再發生。

警察局交通大隊長鄭永裕今天在道安會報專案報告指出，新北市今年1至10月30日內交通事故死亡人數為208人，與去年同期相比增加21人，每10萬人死亡率於六都排名第二。

另統計1至11月涉及電動自行車事故發生407件，造成1死、344傷，違規肇因多為「違反號誌管制與指揮」、「轉彎未依規定」及「變換車道或方向不當」，違規族群以外國人最多。

侯友宜說，本年度機車死傷人數占60%，也是車種傷亡人數最高，多數都是未注意車前狀況跟轉彎違規等，不是光靠科技執法，也要靠相關單位執法、防治，跟教育宣導相關搭配作為。

侯友宜指出，全國交通事故數字在上升，雖然新北在交通酒駕防治拿到金安獎，但還是要提醒，要嚴格落實執行酒駕取締，近期高雄市酒駕事件也引起社會矚目，他要求警察局在這段時間要隨時規畫好酒駕取締。

侯友宜說，年底民眾開始尾牙、春節聚餐，去年因為疫情，沒有那麼熱絡吃尾牙，都是年節聚餐，今年不太一樣，民眾覺得疫情舒緩，都擋在境外，會報復性吃尾牙、吃春酒，酒駕取締要更嚴格、並排多次專案。

另外，交通局交通安全科長林昭賢表示，市府從2019年擬定交通敏感地區緊急應變計畫，及成立順暢應變小組，規畫以災害應變機制處理交通事件，經過3年的運作，結合市府各機關及公路總局的力量，團隊合作解決市內敏感路段壅塞問題，交通事件排除時間也大幅縮短54%，未來也將持續檢討敏感地區事件處理及改善易壅塞路段，讓新北市交通更安全、更順暢。

新北市長侯友宜在道安會報中指出，年底民眾開始尾牙聚餐，他要求警察局要嚴格落實酒駕取締，避免類似事件再發生。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜在道安會報中指出，年底民眾開始尾牙聚餐，他要求警察局要嚴格落實酒駕取締，避免類似事件再發生。記者江婉儀／攝影

酒駕 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜沈痛發聲：應加速推動修法重罰酒駕

Omicron來勢洶洶 侯友宜：7+7實施有難度 非常擔憂

跨年煙火、元旦升旗如期舉辦？侯友宜：滾動式檢討

竹竹合併疑「為一個人」 侯友宜：2026年再實施都不晚

相關新聞

今年1到9月酒駕致死案 中市為六都唯一下降都市

高雄市26日發生一家4口遭3度酒駕累犯民眾肇事，造成1死3輕重傷；藝人宋少卿今5度酒駕被查獲。台中市長盧秀燕今在市政會議...

新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕

新北市警察局今在道安會報指出，今年統計機車事故件數約6成，總計2萬3537件。加上近期高雄發生酒駕釀1死3傷事故，新北市...

這樣也來爬加里山？手機照明用到沒電求救

一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山，下山時已經天黑，兩人用手機照明到了晚上8點多沒電求救，消防人員據報，將兩人安全帶下...

影／為炒米粉、洗衣精吵起來 台中里長告前議員恐嚇

台中市大里區立德里長江和樹昨天發聲明，針對顏寬恒在競選期間，遭對手攻擊提供炒米粉、送洗衣精一事，做出聲明，未料今天上午卻...

影／阻止婦遭詐 霸氣警痛罵假理專「你很惡質！」　

台中黎姓婦女日前點開臉書的投資廣告，不久後便接到自稱銀行專員的電話，並聽信對方指示，到附近超商操作ATM，店員察覺有異立...

影／假詢法院傳票真盤算房客作息 三重盜賊綁人搶11萬

新北市一名江姓慣竊，本月21日凌晨潛入新北市三重區正義北路一民宅內準備偷竊，不料，租賃房客起床驚見，江嫌竟持刀並用膠帶把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。