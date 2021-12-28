快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坤輿重啟試運轉今天進場爆衝突 自救會、業者6人掛彩

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場今天上午重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，雙方6人掛彩揚言提告。圖／反坤輿自救會提供
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場今天上午重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，雙方6人掛彩揚言提告。圖／反坤輿自救會提供
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場引起居民反彈，組自救會抗爭，今天上午坤輿重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，過程約半個小時，雙方至少有6人掛彩揚言提告，各自堅持立場不退讓。

縣府去年底核准坤輿試運轉計畫，自救會不斷發動抗爭，縣府今年3月5日宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署9月24撤銷縣府處分，縣府於12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議，坤輿今天上午近9點5輛載運廢棄物大貨車進場，與自救會爆發衝突。

坤輿動用挖土機拆除大車側邊水泥牆，開出一條大貨車可以走的通道，另有80名保全人員排除當時在場的30多名自救會成員，雙方爆發衝突，有多人受傷就醫，自救會表示現場有5人受傷，將會提出告訴，坤輿有很多違法事宜，自救會抗爭到底。

坤輿業務經理王亞綺說，12月23日她開車撞及自救會放置的水泥塊路障受傷，今天又遭自救會人員持椅子及棍棒攻擊受傷，她會提出告訴，另，公司聲明合法試運轉，絕對不會做違法的事，同時更將遵守嚴格的環保法規限制，所有進場的廢棄物皆屬一般事業廢棄物，試運轉的過程和結果，也將會清楚透明的提供所有資訊，坤輿也將持續與鄉親溝通協調敦親睦鄰工作。

環保局指出，行政機關須依法行政，坤輿案經業者訴願，環保署撤銷縣府中止試轉運、不同意業者展延申請2項行政處分，環保局請示法制單位，因受訴願決定的拘束，只能回復原核准的試運轉計畫。

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場今天上午重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，雙方6人掛彩揚言提告。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場今天上午重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，雙方6人掛彩揚言提告。圖／民眾提供

自救會 廢棄物

延伸閱讀

歲末年終大掃除 明年春節小年夜北市照常收運垃圾

PM2.5濃度連兩年達標 環保署仍不鬆口是否加嚴

轎車疑左轉與兩輛大貨車前後連環撞 車毀人輕傷

彰化花壇廢棄物棄置場大火 開挖灑水176小時撲滅

相關新聞

這樣也來爬加里山？手機照明用到沒電求救

一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山，下山時已經天黑，兩人用手機照明到了晚上8點多沒電求救，消防人員據報，將兩人安全帶下...

今年1到9月酒駕致死案 中市為六都唯一下降都市

高雄市26日發生一家4口遭3度酒駕累犯民眾肇事，造成1死3輕重傷；藝人宋少卿今5度酒駕被查獲。台中市長盧秀燕今在市政會議...

新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕

新北市警察局今在道安會報指出，今年統計機車事故件數約6成，總計2萬3537件。加上近期高雄發生酒駕釀1死3傷事故，新北市...

坤輿重啟試運轉今天進場爆衝突 自救會、業者6人掛彩

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場引起居民反彈，組自救會抗爭，今天上午坤輿重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與...

高雄仁武工地傳出工安意外 工人後仰跌落頭部受創

高雄55歲李姓男子今天上午11時許，於仁武區赤誠街附近工地施工時，，不慎後仰跌落，造成頭部創傷，跌落高度約一層樓高，目前...

高雄警臨檢小吃部 查獲女服務生是詐欺通緝犯

高雄市警局小港分局員警前天凌晨在臨檢時，意外查獲一名因涉詐欺未報到，而被法院發布的通緝犯曹姓女子，曹女見到警方登門，竟然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。