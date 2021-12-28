坤輿重啟試運轉今天進場爆衝突 自救會、業者6人掛彩

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場今天上午重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，雙方6人掛彩揚言提告。圖／反坤輿自救會提供 苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場引起居民反彈，組自救會抗爭，今天上午坤輿重啟試運轉，5輛載運廢棄物大貨車進場，業者保全人員與自救會爆發推擠衝突，過程約半個小時，雙方至少有6人掛彩揚言提告，各自堅持立場不退讓。

縣府去年底核准坤輿試運轉計畫，自救會不斷發動抗爭，縣府今年3月5日宣布中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署9月24撤銷縣府處分，縣府於12月24日同意恢復業者試運轉，再度引發爭議，坤輿今天上午近9點5輛載運廢棄物大貨車進場，與自救會爆發衝突。

坤輿動用挖土機拆除大車側邊水泥牆，開出一條大貨車可以走的通道，另有80名保全人員排除當時在場的30多名自救會成員，雙方爆發衝突，有多人受傷就醫，自救會表示現場有5人受傷，將會提出告訴，坤輿有很多違法事宜，自救會抗爭到底。

坤輿業務經理王亞綺說，12月23日她開車撞及自救會放置的水泥塊路障受傷，今天又遭自救會人員持椅子及棍棒攻擊受傷，她會提出告訴，另，公司聲明合法試運轉，絕對不會做違法的事，同時更將遵守嚴格的環保法規限制，所有進場的廢棄物皆屬一般事業廢棄物，試運轉的過程和結果，也將會清楚透明的提供所有資訊，坤輿也將持續與鄉親溝通協調敦親睦鄰工作。