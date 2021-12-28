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婦人到台南旅遊遺失手機 感謝南警協助找回寫信表揚
警察為民服務美事再添一樁， 桃園邱姓婦人11月29日南下台南旅遊時，不慎遺失手機，由於內有太多重要資料和相片，她在遍尋不著、求助無門下向台南市警二分局中正派出所求助，警員孫榮和等人找了1個多小時順利找到她遺失的手機，物歸原主，邱姓婦人昨天寫信到台南市警察局長信箱，感謝警員熱心協助。
中正派出所警員孫榮和、張瑞麟，11月29日晚間7點多擔服巡邏勤務時，接獲50歲邱姓婦人報案稱手機遺失，心急如焚，手機最後定位在海安路二段附近。
孫及張便陪同邱姓婦人夫婦一同前往海安路二段附近徒步找尋，來回找了約1個多小時，邱女因手機遺失心情興致受到打擊，本想提早打道回府返回桃園，皇天不負苦心人，員警終於在海安路上附近的草地內發現邱姓婦人所遺失手機，婦人見到其手機失而復得，只見她的表情從慌張到放心，眼淚不自主的快流出來了，頻頻向員警點頭示意感謝，感激意溢於言表。
邱姓婦人昨天寫信上傳台南市警察局長方仰寧信箱留言，表達對警方的熱忱與服務感到肯定與感激。
台南市警二分局說，警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神， 警察會盡其所能給予民眾關懷和協助， 讓民眾感受到警察的敬業與用心。而警察適時為民伸出援手， 除了讓民眾感受到台南市是一個「溫馨、安全、友善」的城市， 也建立警察親民、便民的良好形象。
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