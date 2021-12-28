永和民宅火警 頂加10樓救出8旬行動不便老翁

新北市永和區一棟民宅9樓今天中午傳火警，消防隊在加蓋的10樓帶出一名8旬老翁，預防性送醫，整起火災無人傷亡。記者翁至成／翻攝 新北市永和區竹林路一棟民宅今天中午傳出火警，民眾發現有濃濃黑煙竄出，緊急報警。消防隊從1樓奔至9樓查看，在9樓廚房內發現起火點，撲滅火勢後，緊急疏散住在10樓頂加的8旬老翁，他意識清醒、無大礙，但仍預防性送醫觀察。

今天中午12點5分，永和區一棟10樓住宅傳火警，消防隊獲報派8車趕抵，發現黑煙竄出，拉水線、奔上樓查看火勢。起火點位在9樓廚房，當時屋內的一名年輕小姐已自行逃離、無人受困，消防隊將火勢熄滅後，上樓查看加蓋樓層。

經詢問，知悉屋內有一名行動不便的老翁，消防隊怕他被濃煙嗆傷，入屋將他帶出，觀察後雖無大礙，但仍預防性送永和耕莘醫院治療。