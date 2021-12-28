快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

永和民宅火警 頂加10樓救出8旬行動不便老翁

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區一棟民宅9樓今天中午傳火警，消防隊在加蓋的10樓帶出一名8旬老翁，預防性送醫，整起火災無人傷亡。記者翁至成／翻攝
新北市永和區一棟民宅9樓今天中午傳火警，消防隊在加蓋的10樓帶出一名8旬老翁，預防性送醫，整起火災無人傷亡。記者翁至成／翻攝
新北市永和區竹林路一棟民宅今天中午傳出火警，民眾發現有濃濃黑煙竄出，緊急報警。消防隊從1樓奔至9樓查看，在9樓廚房內發現起火點，撲滅火勢後，緊急疏散住在10樓頂加的8旬老翁，他意識清醒、無大礙，但仍預防性送醫觀察。

今天中午12點5分，永和區一棟10樓住宅傳火警，消防隊獲報派8車趕抵，發現黑煙竄出，拉水線、奔上樓查看火勢。起火點位在9樓廚房，當時屋內的一名年輕小姐已自行逃離、無人受困，消防隊將火勢熄滅後，上樓查看加蓋樓層。

經詢問，知悉屋內有一名行動不便的老翁，消防隊怕他被濃煙嗆傷，入屋將他帶出，觀察後雖無大礙，但仍預防性送永和耕莘醫院治療。

整起火災無人傷亡，燃燒面積約為3平方公尺，詳細起火原因尚待釐清。

新北市永和區一棟民宅9樓今天中午傳火警，消防隊在加蓋的10樓帶出一名8旬老翁，預防性送醫，整起火災無人傷亡。記者翁至成／翻攝
新北市永和區一棟民宅9樓今天中午傳火警，消防隊在加蓋的10樓帶出一名8旬老翁，預防性送醫，整起火災無人傷亡。記者翁至成／翻攝

火災

延伸閱讀

7成除濕機火災發生在冬季 冷氣團南下6撇步防電器火警

岡山鋼鐵工廠耶誕節驚傳火警 疑機台起火釀禍

聽見有人喊救命！信義區民宅火警 消防隊趕到破門搶救

影／板橋公寓火警高齡母子一死一傷 疑電器起火引起

相關新聞

今年1到9月酒駕致死案 中市為六都唯一下降都市

高雄市26日發生一家4口遭3度酒駕累犯民眾肇事，造成1死3輕重傷；藝人宋少卿今5度酒駕被查獲。台中市長盧秀燕今在市政會議...

新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕

新北市警察局今在道安會報指出，今年統計機車事故件數約6成，總計2萬3537件。加上近期高雄發生酒駕釀1死3傷事故，新北市...

這樣也來爬加里山？手機照明用到沒電求救

一對年輕男女昨天爬苗栗縣南庄鄉加里山，下山時已經天黑，兩人用手機照明到了晚上8點多沒電求救，消防人員據報，將兩人安全帶下...

影／為炒米粉、洗衣精吵起來 台中里長告前議員恐嚇

台中市大里區立德里長江和樹昨天發聲明，針對顏寬恒在競選期間，遭對手攻擊提供炒米粉、送洗衣精一事，做出聲明，未料今天上午卻...

影／阻止婦遭詐 霸氣警痛罵假理專「你很惡質！」　

台中黎姓婦女日前點開臉書的投資廣告，不久後便接到自稱銀行專員的電話，並聽信對方指示，到附近超商操作ATM，店員察覺有異立...

影／假詢法院傳票真盤算房客作息 三重盜賊綁人搶11萬

新北市一名江姓慣竊，本月21日凌晨潛入新北市三重區正義北路一民宅內準備偷竊，不料，租賃房客起床驚見，江嫌竟持刀並用膠帶把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。