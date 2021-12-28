永和民宅火警 頂加10樓救出8旬行動不便老翁
新北市永和區竹林路一棟民宅今天中午傳出火警，民眾發現有濃濃黑煙竄出，緊急報警。消防隊從1樓奔至9樓查看，在9樓廚房內發現起火點，撲滅火勢後，緊急疏散住在10樓頂加的8旬老翁，他意識清醒、無大礙，但仍預防性送醫觀察。
今天中午12點5分，永和區一棟10樓住宅傳火警，消防隊獲報派8車趕抵，發現黑煙竄出，拉水線、奔上樓查看火勢。起火點位在9樓廚房，當時屋內的一名年輕小姐已自行逃離、無人受困，消防隊將火勢熄滅後，上樓查看加蓋樓層。
經詢問，知悉屋內有一名行動不便的老翁，消防隊怕他被濃煙嗆傷，入屋將他帶出，觀察後雖無大礙，但仍預防性送永和耕莘醫院治療。
整起火災無人傷亡，燃燒面積約為3平方公尺，詳細起火原因尚待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言