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新北五股街頭鬥毆 警快打部隊逮4人送辦

中央社 / 新北28日電

新北市五股區今天凌晨近1時發生街頭鬥毆案，男子疑因賭債糾紛遭4人圍堵及毆打，警方獲報調動快打部隊前往處理，逮捕4人並依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

蘆洲警分局今天凌晨0時58分接獲報案，五股區新五路有人遭多人毆打並擬強押上車，警方立即調動快打部隊警力23人並在3分鐘內到達現場，並以警車阻擋正要離開的涉案人車輛。

警方表示，當場救出車內27歲張姓被害人，張男頭部外傷送醫治療，意識清醒，無生命危險。4名涉案人遭警方壓制逮捕，現場起出小刀及電擊棒。

警方表示，初步了解，全案疑因賭債引發的金錢糾紛，至於詳細的犯案動機，仍將持續調查釐清。訊後，警方依依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害等罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。

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