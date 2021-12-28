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影／虛擬愛情陷阱 大甲警民合作攔阻女匯款
33歲蔡姓女子使用通訊軟體LINE時，帳號出現「林偉傑」男子加入好友，雙方以LINE聊天，還以公婆互稱，因網路購物需要，由男子提供帳號，要求蔡女到銀行臨櫃欲匯款時，行員機警通報台中市大甲警分局派員到場查證確認是詐騙，並極力攔阻，成功攔阻她匯出4萬元。
警方調查，蔡姓女子今年10月初，因LINE加好友的方式結識自稱「林偉傑」男子，以公婆互稱，對方天天噓寒問暖、瘋狂示愛，蔡女以為遇到「真命天子」，陷入愛情詐騙。
對方取得蔡女信任後，雙方討論網路購物，須將4萬元轉入男子指定帳戶才能順利取貨等理由，向蔡女詐財，她不疑，12月24日中午，到銀行臨櫃匯款時，吳姓行員發現該帳戶列為「警示帳戶」，詢問匯款用途為何，蔡女說可以匯往另一個林男指定的帳戶，行員在匯款期間，驚覺有異，通知大甲警分局大甲派出所員警查證。
大甲警分局大甲派出所長王永興表示，虛擬愛情陷阱多，小心網路交友，多數掉入愛情陷阱的受害人和騙子從沒見過面，待博取信任後，再謊稱各種理由要求被害人匯款，請民眾謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕，就能少一分損失。
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