破案了！大膽偷法官宿舍 警抓慣竊及銷贓夫妻

士林地方法院法官宿舍，今年12月21日遭破窗行竊，士林警分局經過多日追緝，昨天晚上（27日）在北市大同區一家自助旅館，逮捕竊嫌張姓男子和負責銷贓的一對夫妻，全案預計今天傍晚依照竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林地院宿舍位在北市重慶北路4段上的一處5樓高的電梯公寓，鄰近士林簡易庭，一名女法官加班回家後發現打不開宿舍大門，找來鎖匠才發現遭人用電鑽破壞門鎖，另一名住在2樓女法官回家後，驚覺後窗玻璃破裂，信用卡被盜刷，清點物品發現被偷走筆電、萬元金飾，21日深夜至派出所報案，鑑識人員漏夜至法官家採證，保留證據。

警方循線調閱監視器畫面，也由法官向銀行調閱刷卡紀錄資料，循線掌握竊嫌身分，昨天向士林地檢署請票後，昨晚前往大同區一家自助旅館，逮捕涉嫌進屋行竊的張姓男子，以及負責銷贓的張姓夫妻，查獲法官的筆電，但1萬多元的金飾已遭變賣。