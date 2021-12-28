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破案了！大膽偷法官宿舍 警抓慣竊及銷贓夫妻
士林地方法院法官宿舍，今年12月21日遭破窗行竊，士林警分局經過多日追緝，昨天晚上（27日）在北市大同區一家自助旅館，逮捕竊嫌張姓男子和負責銷贓的一對夫妻，全案預計今天傍晚依照竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
士林地院宿舍位在北市重慶北路4段上的一處5樓高的電梯公寓，鄰近士林簡易庭，一名女法官加班回家後發現打不開宿舍大門，找來鎖匠才發現遭人用電鑽破壞門鎖，另一名住在2樓女法官回家後，驚覺後窗玻璃破裂，信用卡被盜刷，清點物品發現被偷走筆電、萬元金飾，21日深夜至派出所報案，鑑識人員漏夜至法官家採證，保留證據。
警方循線調閱監視器畫面，也由法官向銀行調閱刷卡紀錄資料，循線掌握竊嫌身分，昨天向士林地檢署請票後，昨晚前往大同區一家自助旅館，逮捕涉嫌進屋行竊的張姓男子，以及負責銷贓的張姓夫妻，查獲法官的筆電，但1萬多元的金飾已遭變賣。
35歲張男本月19日在信義區市民大道一家診所，犯下竊盜案，遭警方以現行犯移送台北地檢署，20日北檢諭知交保。張男獲釋後不改惡習，21日再度涉犯竊盜案，這次他辯稱「不知道是法官宿舍！」全案今傍晚移送士林地檢署偵辦。
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