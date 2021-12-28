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影／學蛛蜘人攀爬遮陽板躲警 通緝犯搏命跳對棟仍遭逮
新北市保大第一中隊3名員警，昨深夜到新莊區思源路查緝林姓通緝犯，不料，林嫌聽到警方敲門，竟從後陽台攀爬遮雨板躲緝，與警對峙10分鐘，過程中，林嫌聽到破門聲，搏命跳到對棟樓頂逃逸，但法網難逃，最後還是被警方逮捕，帶回偵辦。
據了解，40歲林姓嫌犯，因竊盜被新北地檢署發布通緝。昨晚10時45分，新北市保大第一中隊3名員警，來到林嫌位於新莊區思源路419巷住處查緝。未料，林嫌聽到警方敲門聲，竟學起蜘蛛人從後陽台攀爬遮雨棚準備逃逸。
警方敲門未見人呼應，經查訪附近住戶，得知某住戶4樓後面陽台疑似有人攀爬，1警留在林嫌住處大門守候，另2警則趕快到一樓防火巷查看，果見林嫌正從4樓後陽台順爬而下，且單腳已踩踏在3樓遮陽板上，還準備跳逃到對面公寓。
但林嫌身處3層樓高遮雨棚上，幾次冒險試跳皆未成功。其中守在後方防火巷監看的2警，深怕林嫌恐因體力不支掉落發生意外，遂找來消防隊協助破門，並通不通知線上警力前來支援。另1警則持續在林嫌住處大門外喊話，希望林能趕緊從遮雨棚下來，開門讓警方入內受逮。孰料，林嫌依然不予理會，仍試圖躍跳對棟遮雨棚躲緝。
就這樣林嫌與警僵持約10分鐘，直到林嫌聽到消防隊破門聲，竟搏命跳到隔壁4樓遮陽板，再攀爬到頂樓處順利脫逃。但法網終究難逃，林嫌不知警方早已在對棟布下天羅地網，待林嫌衝逃下樓時，當場遭警圍捕壓制帶回偵辦，警詢後依法送辦。
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