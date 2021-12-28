女凌晨駕車突失控自撞護欄 送醫急救不治今驗死因

吳女車輛撞擊護欄、車頭受損。記者卜敏正／翻攝 吳姓女子今天凌晨駕車，行經台9線南興路段424.1公里處南下車道，不原因失控自撞同向路側護欄，經路過車輛發現報案，警、消到場將吳女送大武衛生所急救仍不治，因吳女僅小腿有撕裂傷，未見其他明顯外傷，死因將待檢方會同法醫今天相驗判定。

大武警察分局今日凌晨零時30分許，接獲民眾報案，在台9線南興路段424.1公里處南下車道，發現1輛白色自小客車交通事故，員警到場瞭解，39歲吳女駕駛自小客車，沿台9線由北往南行駛，不明原因自撞同向路側護欄，員警立即交通管制並配合救護人員將吳女送大武衛生所急救仍不治。

據了解，該路段筆直、無彎道，吳女車輛撞擊僅車頭受損，送醫時身上未見明顯外傷，僅小腿有撕裂傷，不排除是駕駛過程因身體不適，才失控撞路邊護欄，詳細肇事原因，仍待警方調查釐清。