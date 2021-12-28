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淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

「女兒」借錢、又要轉交百萬巨款 險害母親成詐騙共犯

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄73歲黃姓婦人月前接到詐騙集團假扮「假女兒」來電借錢，差點將辛苦存下數十萬退休金匯出，豈料，近日又接到來電，稱工作需要，要將134萬鉅款轉到黃婦的戶頭，再轉帳至「假表妹」帳戶，所幸她前往銀行設定帳戶時，銀行員與員警及時勸阻，才沒讓她成為詐騙集團人頭帳戶。

楠梓警分局加昌派出所，12月27日上10時許，接獲轄內銀行報案稱，疑似有婦人遭詐要設定約定轉帳並要巨額轉帳；警方到場關心，發現該名黃姓婦人，月前才接到詐騙集團假扮「假女兒」來電借錢，差點將辛苦存下的數十萬退休金匯出。

據了解，這次詐騙集團再度假扮「假女兒」，佯稱工作需要，請黃婦設定約定轉帳，收取134萬並轉至「表妹」戶頭，因銀行員見她臨櫃詢問時，行為有異樣，才通知警方到場。

事後，經員警與銀行員勸說，並陪同黃姓婦人撥打電話，向在北部工作的女兒查證此事，她女兒在電話中表示，自己工作穩定，沒有借錢與轉帳需要，若有事情會親自回家，不會透過電話要錢，並叮嚀母親切勿任意聽信陌生來電。此舉，才讓黃婦打消念頭，順利阻詐。

高雄73歲黃姓婦人昨天接到詐騙集團來電假扮「假女兒」，佯稱工作需要，請黃婦設定約定轉帳，收取134萬並轉至「表妹」戶頭。陳弘逸／翻攝
高雄73歲黃姓婦人昨天接到詐騙集團來電假扮「假女兒」，佯稱工作需要，請黃婦設定約定轉帳，收取134萬並轉至「表妹」戶頭。陳弘逸／翻攝
高雄73歲黃姓婦人昨天接到詐騙集團來電假扮「假女兒」，佯稱工作需要，請黃婦設定約定轉帳，收取134萬並轉至「表妹」戶頭。陳弘逸／翻攝
高雄73歲黃姓婦人昨天接到詐騙集團來電假扮「假女兒」，佯稱工作需要，請黃婦設定約定轉帳，收取134萬並轉至「表妹」戶頭。陳弘逸／翻攝

詐騙集團

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