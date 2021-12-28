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影／欠160萬賭債遭強押上車 新北警網及時趕抵救出肉票

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市一名27歲顏姓男子因積欠160萬元賭債，今天凌晨在五股區新五路被債主等大約8人持電擊棒攻擊毆打、強押上車，幸好民眾看見報案，快打警力迅速趕抵攔車，在嫌犯載走被害人之前救出肉票，逮捕4名嫌犯。

警方是在凌晨0時58分接獲報案，指稱新五路三段有打架案件，且有人被強押上車。轄區蘆洲警分局立刻動員23名快打警力，約3分鐘迅速抵達，當時有1輛白色轎車正準備駛離，被警車阻擋去路，支援警網趕抵團團包圍，喝令所有人下車即發現被害人在車內，其餘4名犯嫌全部壓制逮捕、起出2把刀及電擊棒。

經查，張姓被害人疑因網路簽賭積欠160萬元債務未還，凌晨被約到新五路，債主這方共七、八人分乘2輛轎車抵達，以電擊棒和徒手圍毆張男之後強押上車，其中1車4人迅速逃離，另1車4人負責擄走張男，被獲報趕抵的警網攔下，27歲林姓、25歲顏姓、26歲何姓、22歲林姓嫌犯落網。

被害張男身上沒有刀傷，頭部有撕裂外傷，意識清醒被戒護送醫治療。警方將持續調閱監視器追緝其餘共犯，落網的4人依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警車迅速趕抵阻擋去路，攔下嫌犯車輛救出肉票。記者林昭彰／翻攝
警車迅速趕抵阻擋去路，攔下嫌犯車輛救出肉票。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案工具電擊棒和2把刀。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案工具電擊棒和2把刀。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

監視器 傷害罪

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