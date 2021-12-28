偷竊慣犯耶誕夜摸黑偷油 沒遇上耶誕老人先遇上警察

高雄岡山42歲蔡姓男子，平時靠打臨工維生，有竊盜前科為轄內慣犯；蔡男在耶誕節凌晨，持螺絲起子、水管到燕巢一處產業道路偷取路邊機車汽油，且在黑暗中不時露出閃爍光線，引起巡邏員警注意，上前查看。員警一眼就認出蔡男，他正準備抽油，想不到還沒偷到就被逮，警詢後，將他依竊盜罪移送。

岡山分局鳳雄派出所員警於25日凌晨2時40分許，前往燕巢區一處產業道路巡邏，卻發現沒有路燈的道路上，不時閃爍光線忽暗忽亮，察覺有異隨即上前查看，隨後警方發現，一名男子撬開路旁機車，油箱插著水管正準備抽油。

經查，該名竊嫌為蔡男，為岡山在地人，同時也市轄內偷竊慣犯，一眼就被員警認出；蔡被發現時，還說，要抽油沒抽到，還要員警等他一下，讓還在水管中的油漏完，此舉也讓員警相當傻眼。