未成年男女騎機車為閃避轎車摔死 家屬決定器官捐贈
桃園本月18日發生未成年死亡車禍，17歲的林姓男子騎乘普通重型機車載著同歲江姓女同學，於龍潭區永昌路往美國路方向行駛於中正路三坑段，遇到左轉的58歲轎車的陳姓女駕駛，林男為閃避轎車便煞車不慎摔倒在地，江女傷勢嚴重經送醫搶救，分別於20及23日判定腦死，家屬忍痛讓江女捐贈器官。
林男當日騎乘自家機車載江女出門，疑似遇到轉轉的陳女嚇到緊急閃避，才煞車導致摔落在地，而林男與陳女並未發生碰撞；林男雙手雙腳輕微擦挫傷，而江女被甩出去撞擊到腦部，緊急送往國軍桃園總醫院救治。
本月20日經醫師宣告腦死，23日再經三軍總醫院附設民眾診療服務處醫師第2次腦死判定，家屬傷心將江女的器官捐贈出去。
警方表示，陳女及林男依過失致死罪移送地檢署，然林男因未成年因此父母也須負連帶賠償責任。
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