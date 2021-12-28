酒駕男撞一家四口影片曝光 網友上傳：看了好痛好可惡

聯合報 / 記者邱奕能陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名38歲的黃姓男子，酒後駕寶馬轎車，撞上要前往愛河看展的林姓一家四口，林妻范姓女子送醫不治死亡，剩餘3人還在醫院救治；昨天晚上有網友將整個車禍過程提供給爆料公社，撞擊當下驚悚畫面曝光。

影片中可見，林男（45歲）與妻子范女帶著2名十多歲的女兒要過馬路，4人起先在斑馬線旁等待，隨後走道斑馬線中央時，黃男開的寶馬轎車高速撞上4人，影片中還有2人被彈到4、5公尺外。

這則影片是來自一名網友分享到爆料公社，他還說「看了好痛好可惡」、「看了心好痛，尤其聽到尖叫聲時」。

下方也有網友留言「死刑啦」、「再多寫什麼也喚不回范女，願她無掛礙在天堂守護2女兒」、也有人說酒駕罪該萬死，或是夭壽！其邁要嚴懲啦。

高雄黃姓男子酒駕撞上林姓一家四口。圖／翻攝自爆料公社
高雄黃姓男子酒駕撞上林姓一家四口。圖／翻攝自爆料公社
高雄酒駕的黃男撞林姓一家四口影片，被網友上傳到爆料公社。圖／翻攝自爆料公社
高雄酒駕的黃男撞林姓一家四口影片，被網友上傳到爆料公社。圖／翻攝自爆料公社

爆料公社

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