快訊

別在俄羅斯門口挑釁！普亭要北約不接納烏克蘭 否則動武

比特犬瘋狂咬傷老翁和郵差 飼主連滾帶爬制止過程驚悚

貝里斯籍貨輪合茂號 一路漂流在澎湖險礁嶼擱淺

中央社 / 澎湖縣27日電

一艘貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，自基隆外海進水後遭棄船在海上漂流，一路南漂，今晚在澎湖險礁嶼附近擱淺，交通部航港局與岸巡單位全力監控中。

澎湖縣政府今晚8時36分接獲航港局海事中心報告指出，貝里斯籍雜貨輪「合茂號」（HOMAO），依海巡雷達回跡顯示，目前在澎湖白沙險礁嶼淺灘附近，由於水深僅有0.2公尺，研判已在附近海域擱淺。

縣府指出，隸屬貝里斯籍的雜貨輪「合茂號」，本月24日在基隆外海52海浬處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，航港局通報航行船隻要注意。

「合茂號」貨輪進水後，在海潮與風浪的挾帶下，一路往南漂，原本船公司委託有拖船和打撈公司，自高雄出發前往拖救，但因海象不佳，貨輪今晚被海巡雷達發現漂流至澎湖白沙險礁嶼附近海域擱淺。

航港局表示，「合茂號」貨輪上目前尚有20噸油和200公升潤滑油，海巡艇則在附近監控戒護，避免油料外洩。

航港局 澎湖 海巡

延伸閱讀

拜登提名甘迺迪之女卡洛琳駐澳 關穎珊任貝里斯大使

拜登提名華裔冰后關穎珊任貝里斯大使

澎湖浪高風大 韓籍工作平台船斷纜擱淺

貝里斯眾院議長伍姿結束訪台行程 晚間搭機離台

相關新聞

硬尬國道警！貨櫃車拒攔追逐片流出 網嘆：公權力被壓地磨擦

國道3號上月發生一件貨櫃車拒絕過地磅加速逃逸事件，警方加速追捕，近日被網友流傳至臉書社團與PTT，不少人感嘆「把公權力壓在地上磨擦」。

比特犬瘋狂咬傷老翁和郵差 飼主連滾帶爬制止過程驚悚

雲林縣褒忠鄉發生比特犬瘋狂攻擊郵差和老翁事件，連同趕來制止的飼主也被狗拖行連滾帶爬受傷，共造成3人受傷，過程十分驚悚，郵...

警方將安博盒子全面斷訊 衛星公會致謝籲支持正版

警方近期掃蕩盜版影音，今天將安博盒子全面斷訊。衛星公會表示，感謝政府執法決心，並呼籲民眾、電商平台與經銷商等，不買、不訂...

好痛！台中男騎車遭莫名蜂吻 遇暖警溫柔挑蜂刺

台中警員日前在南屯區巡邏時，發現路邊有名機車騎士揮手求援，詢問後發現，他右手遭蜜蜂螫傷，一時不知如何處理，所幸該警員平時...

影／休旅車遭攔腰撞上側翻 路口2騎士距離僅50公分逃劫

新北市新店區日前有一輛休旅車左轉時，疑搶快、未注意對向直行車，轉到一半遭攔腰撞上，車子左翻90度橫躺在馬路中央。當時有兩...

影／北市酒駕執法3天取締32件 專家指1行為肇事率暴增50倍

歲末年終聚餐多，北市警察局自12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕大執法」專案勤務，光統計3天，取締酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。