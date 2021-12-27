貝里斯籍貨輪合茂號 一路漂流在澎湖險礁嶼擱淺
一艘貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，自基隆外海進水後遭棄船在海上漂流，一路南漂，今晚在澎湖險礁嶼附近擱淺，交通部航港局與岸巡單位全力監控中。
澎湖縣政府今晚8時36分接獲航港局海事中心報告指出，貝里斯籍雜貨輪「合茂號」（HOMAO），依海巡雷達回跡顯示，目前在澎湖白沙險礁嶼淺灘附近，由於水深僅有0.2公尺，研判已在附近海域擱淺。
縣府指出，隸屬貝里斯籍的雜貨輪「合茂號」，本月24日在基隆外海52海浬處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，航港局通報航行船隻要注意。
「合茂號」貨輪進水後，在海潮與風浪的挾帶下，一路往南漂，原本船公司委託有拖船和打撈公司，自高雄出發前往拖救，但因海象不佳，貨輪今晚被海巡雷達發現漂流至澎湖白沙險礁嶼附近海域擱淺。
航港局表示，「合茂號」貨輪上目前尚有20噸油和200公升潤滑油，海巡艇則在附近監控戒護，避免油料外洩。
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