好痛！台中男騎車遭莫名蜂吻 遇暖警溫柔挑蜂刺

台中警員日前在南屯區巡邏時，發現路邊有名機車騎士揮手求援，詢問後發現，他右手遭蜜蜂螫傷，一時不知如何處理，所幸該警員平時熱愛戶外活動，對於類似意外處理相當有經驗，在簡單檢查過後，暖心的替他挑出蜂刺，讓騎士鬆了一口氣。

台中市王姓男子(28歲)26日下午15時許，騎車於河南路上時，突然感受右手一陣劇痛，隨即鬆開油門，將車停靠在路邊，查看後才發現一支細小的蜂刺插在右手拇指上，原來是遭蜂螫傷。但王過去並無相關經驗，加上一時慌張，焦急的不知道該如何處理，剛好看見一旁有警員路過，便隨即揮手求援。

台中市第四警分局黎明所巡佐蔡文卿、警員黃志仁正好值勤經過，見到王男揮手求援，發現他右手確實遭蜜蜂螫傷，所幸巡佐蔡文卿本身喜好戶外運動，對這方面危機處理較熟悉，在確認王男沒有急性過敏症狀後，便從一旁緩緩將蜂刺挑起，防止蜂毒持續釋放造成不適，接著聯繫救護人員到場評估，確認無其他不良症狀後，讓王男能安心地騎車離去。