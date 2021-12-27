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好痛！台中男騎車遭莫名蜂吻 遇暖警溫柔挑蜂刺

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中警員日前在南屯區巡邏時，發現路邊有名機車騎士揮手求援，詢問後發現，他右手遭蜜蜂螫傷，一時不知如何處理，所幸該警員平時熱愛戶外活動，對於類似意外處理相當有經驗，在簡單檢查過後，暖心的替他挑出蜂刺，讓騎士鬆了一口氣。

台中市王姓男子(28歲)26日下午15時許，騎車於河南路上時，突然感受右手一陣劇痛，隨即鬆開油門，將車停靠在路邊，查看後才發現一支細小的蜂刺插在右手拇指上，原來是遭蜂螫傷。但王過去並無相關經驗，加上一時慌張，焦急的不知道該如何處理，剛好看見一旁有警員路過，便隨即揮手求援。

台中市第四警分局黎明所巡佐蔡文卿、警員黃志仁正好值勤經過，見到王男揮手求援，發現他右手確實遭蜜蜂螫傷，所幸巡佐蔡文卿本身喜好戶外運動，對這方面危機處理較熟悉，在確認王男沒有急性過敏症狀後，便從一旁緩緩將蜂刺挑起，防止蜂毒持續釋放造成不適，接著聯繫救護人員到場評估，確認無其他不良症狀後，讓王男能安心地騎車離去。

黎明所所長林澤聰表示，警察工作除維護社會治安和交通安全外，即時提供民眾協助也是其中一環；若民眾遇到蜂螫狀況，應立刻遠離蜂巢警戒範圍，被蜂螫叮的傷口，千萬不要誤用尿液偏方解痛，應即通報119盡速就醫。

王男日前騎車時，右手突然一陣刺痛，發現竟是遭蜜蜂螫傷。記者劉柏均／翻攝
王男日前騎車時，右手突然一陣刺痛，發現竟是遭蜜蜂螫傷。記者劉柏均／翻攝
台中王男日前騎車行經河南路，右手突然莫名遭蜂螫傷，蜂刺卡在拇指指節上。記者劉柏均／翻攝
台中王男日前騎車行經河南路，右手突然莫名遭蜂螫傷，蜂刺卡在拇指指節上。記者劉柏均／翻攝
台中黎明所巡佐蔡文卿協助王男，將手中的蜂刺挑起。記者劉柏均／翻攝
台中黎明所巡佐蔡文卿協助王男，將手中的蜂刺挑起。記者劉柏均／翻攝

蜜蜂 台中市 警察

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