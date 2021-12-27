硬尬國道警！貨櫃車拒攔追逐片流出 網嘆：公權力被壓地磨擦

國到3號上月發生一件貨櫃車拒絕過地磅加速逃逸事件。圖／取自臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」 國道3號上月發生一件貨櫃車拒絕過地磅加速逃逸事件，警方加速追捕，兩度行駛至貨櫃車前方，對方仍堅持不肯停下。近日影片被網友流傳至臉書社團與PTT，不少人感嘆「把公權力壓在地上磨擦」。

上周一名網友將LINE群組流傳影片公開至臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，可見一輛貨櫃車在國道上遭一輛警車追捕，且鳴笛之下也不願停車，警車加速至貨櫃車正前方伸手舉出指揮棒示意攔截，但是司機照樣不肯停下，影片長達2分40秒，最後一幕貌似警車尋求他法，暫緩了追逐戰。

PTT網友發文批評，貨櫃車（SCANIA R620拖車）自以為性能可以跟警車尬車，「就這樣子開了，鳴笛都不停的，實在有夠誇張的，國外敢這樣的話，不只司機，公司都會被重罰」。

不過原PO同時也貼出該違規司機的罰單，照片中可見一張未把個資打馬賽克的罰單，發生時間點於11月29日，違規事實寫明「載運貨運行經設有地磅站5公里內之路段，經警報器、喊話器指揮要求配合過磅仍拒絕停車而逃逸」，罰款9000元。

令網友大酸「學長（貨車司機）膽識真好，又有錢」、「買得起R620，這罰金看不在眼裡」、「公司會吸收啦，公司不吸收誰敢這樣玩」、「通常有心理準備要衝磅的都不怕大哥攔車」。

也有人為警方感嘆「國道警好無力的感覺，超無奈」、「只能目送學長（貨車司機）離開加減開罰單」、「沒有逃逸問題，是值勤範圍限制了公權力」，還有人猜測拒停原因「車上東西應該不少，而且超載罰更多」、「他這趟肯定賺的大過於罰單呀」。