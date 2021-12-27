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影／休旅車遭攔腰撞上側翻 路口2騎士距離僅50公分逃劫

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區日前有一輛休旅車左轉時，疑搶快、未注意對向直行車，轉到一半遭攔腰撞上，車子左翻90度橫躺在馬路中央。當時有兩輛機車正在路口等紅燈，距離不到50公分險些遭波及，命大逃過一劫後，紛紛下車幫忙「搶救駕駛」。警、消趕抵，所幸兩造駕駛同樣命大、均無事，僅有一方因頭暈不適送醫。

警方調查，丁姓男子（62歲）本月24日下午2點26分開黑色休旅車行經沿安一路，途中欲左轉車子路時，疑因未注意對向正行駛而過的銀色轎車，當場遭攔腰撞上，休旅車直接側翻，丁男一度受困車內。

當時有兩輛機車正好在路口等紅燈，面對突如其來的情況嚇到，有一輛直接倒退嚕閃避，雙雙幸運躲過一劫後，2車3人都見義勇為的下車幫忙丁男脫困。

警、消獲報趕抵，消防隊先把翻車的丁男脫困，發現他僅有頭暈不適，並無大礙，但仍送耕莘醫院安康院區觀察；至於另一輛銀色轎車駕駛王男（53歲）同樣沒有受傷，惟後座乘客有肩頸不適，送醫觀察後無礙。警方製作完筆錄後，由兩造自行處理車損賠償事宜。

新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝
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新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝
新北市新店區日前有一輛黑色休旅車疑搶快左轉，遭對向直行車攔腰撞上；當時路口有兩輛機車騎士等紅燈，距離不到50公分命大逃劫。記者翁至成／翻攝

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