影／休旅車遭攔腰撞上側翻 路口2騎士距離僅50公分逃劫

新北市新店區日前有一輛休旅車左轉時，疑搶快、未注意對向直行車，轉到一半遭攔腰撞上，車子左翻90度橫躺在馬路中央。當時有兩輛機車正在路口等紅燈，距離不到50公分險些遭波及，命大逃過一劫後，紛紛下車幫忙「搶救駕駛」。警、消趕抵，所幸兩造駕駛同樣命大、均無事，僅有一方因頭暈不適送醫。

警方調查，丁姓男子（62歲）本月24日下午2點26分開黑色休旅車行經沿安一路，途中欲左轉車子路時，疑因未注意對向正行駛而過的銀色轎車，當場遭攔腰撞上，休旅車直接側翻，丁男一度受困車內。

當時有兩輛機車正好在路口等紅燈，面對突如其來的情況嚇到，有一輛直接倒退嚕閃避，雙雙幸運躲過一劫後，2車3人都見義勇為的下車幫忙丁男脫困。