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不是聖誕老人！賊趁平安夜闖民宅行竊 觸動警鈴遭逮被羈押
張姓男子涉嫌利用平安夜大家外出慶祝節慶，逐戶探視無人在家住戶進入行竊，張於本月25日清晨侵入台南市中西區裝有保全裝置住家，觸動警鈴裝置逃竄到衛民街上，員警獲報後即逮捕張，警方查出張涉嫌在中西區犯下3起住宅竊案，另在善化區犯下4起住宅竊案，法官裁准羈押。
台南市警二分局博愛派出所，本月25日凌晨3點多接獲報案，中西區有3處住家遭人侵入竊取財物，竊嫌在食髓知味侵入衛民街某戶住家行竊同時，因觸動保全裝置驚慌逃至大街上，線上巡邏員警立即趕赴現場，當場查扣犯罪嫌疑人及犯罪所得贓物2萬多元。
警方查出，張利用平安夜大家外出慶祝節慶，趁人心防備鬆懈時，逐戶探視無人在家之住戶進入行竊，由於侵入裝有保全裝置住家，觸動警鈴裝置逃竄到街上，員警獲報後立即逮捕涉案44歲張姓男子，警詢後依加重竊盜罪嫌報請台南地檢署後續偵辦。
警方說，張嫌曾於善化地區亦涉犯多下4起侵入住宅的竊盜案件，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，有羈押之必要，且同時年節將近，為防止其再度犯案，警方建請台南地檢署檢察官聲請羈押，並由台南地院法官裁准羈押。
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