快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

酒駕毀1家4口！姊妹仍在加護病房 長庚允協助醫療支出

聯合報 / 記者陳弘逸邱奕能王慧瑛徐如宜／高雄即時報導

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，13歲、15歲女兒轉院到高雄長庚治療，目前收治在加護病房。長庚醫院今表示，受傷兩姊妹已完成手術，暫時脫險，院方也允諾，將全力協助所有自費醫療的支出。

高雄38歲黃姓男子昨開BMW轎車，酒駕撞上林姓一家四口，導致林妻潘姓女子身亡，其餘3人還在醫院治療。遭酒駕波及受傷的林家兩姐妹，送長庚治療，經院方診斷，13歲林小妹妹頭部外傷、顱內出血，今晨已完成手術，目前生命跡象穩定，在加護病房密切觀察治療。

至於15歲的姊姊，診斷為雙腳、顏面骨折，目前仍在長庚進行外科手術治療，術後轉加護病房照顧，無生命危險。高雄市長陳其邁等官員今天也分別赴2家醫院探視，林男家屬，也要求嚴懲酒駕者，別再有下個受害家庭。

黃男酒駕造成1死3傷的惡行，引起社會共憤，不少人也對林男一家送暖，仍在醫院治料的小姊妹就讀的高中、國中師長今天也都到院關心，紛紛替3人集氣希望早日康復。

長庚醫院表示，兩姐妹這次住院，會由醫院跨組醫療團隊，全心醫治並秉持公益關懷，全力協助自費醫療，讓受害家屬無須擔憂醫療費用。

高雄市無業38歲男子黃子洋酒後駕駛BMW轎車，昨晚途經前金區河東路、國民街口，撞擊正要過馬路的林姓男子一家，釀1死3傷。記者邱奕能／翻攝
高雄市無業38歲男子黃子洋酒後駕駛BMW轎車，昨晚途經前金區河東路、國民街口，撞擊正要過馬路的林姓男子一家，釀1死3傷。記者邱奕能／翻攝
高雄市長陳其邁（左二）今天前往高雄長庚醫院探視傷者。圖／院方提供
高雄市長陳其邁（左二）今天前往高雄長庚醫院探視傷者。圖／院方提供
黃姓男子昨酒駕開車撞上林姓一家四口，林妻范女死亡，范母今天上午到高雄市立殯儀館。記者邱奕能／攝影
黃姓男子昨酒駕開車撞上林姓一家四口，林妻范女死亡，范母今天上午到高雄市立殯儀館。記者邱奕能／攝影
死者臉書有許多與丈夫、2名女兒的幸福合照，讓人看了鼻酸。記者邱奕能／翻攝
死者臉書有許多與丈夫、2名女兒的幸福合照，讓人看了鼻酸。記者邱奕能／翻攝

酒駕 長庚 手術

延伸閱讀

探視遭酒駕撞傷者 陳其邁允全力協助照顧

北市酒駕大執法 3天已取締32件

雄警向酒駕宣戰即起全市擴檢 放任酒駕業者列重點防制

高雄酒駕致死 陳其邁：人神共憤

相關新聞

網友起底BMW酒駕男 半套店被抄、曾因不會叩客挨罵

37歲男子黃子洋昨天開BMW轎車，酒駕撞上林姓男子一家四口，林妻傷重不治，其餘3人重傷；黃男酒測值高達1.24毫克，他向...

酒駕毀1家4口 幸福合照成追憶…丈夫孩子還不知她走了

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，...

竹崎鄉農婦遭殺害案 明解剖釐清是否遭性侵

嘉義縣竹崎鄉殺人案，50歲林姓男子今天上午移送嘉義地檢署，檢察官偵訊後依殺人罪、強盜罪嫌聲請羈押，明天將解剖相驗釐清是否...

綠委踢爆走私冷媒百噸存倉庫 16年來未銷毀

海關沒入走私冷媒管制化學物，但16年來卻長期未銷毀，存放在各關務署倉庫的冷媒竟高達141公噸，民進黨立委沈發惠認為有「重...

酒駕毀1家4口！姊妹仍在加護病房 長庚允協助醫療支出

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，...

林秉樞家暴案內容遭竄改 蔡清祥：行政處理中

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案發生時，有交通部公路總局的IP連結至維基百科竄改家暴案內容，法務部長蔡清祥今天說，竄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。