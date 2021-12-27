酒駕毀1家4口！姊妹仍在加護病房 長庚允協助醫療支出

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，13歲、15歲女兒轉院到高雄長庚治療，目前收治在加護病房。長庚醫院今表示，受傷兩姊妹已完成手術，暫時脫險，院方也允諾，將全力協助所有自費醫療的支出。

高雄38歲黃姓男子昨開BMW轎車，酒駕撞上林姓一家四口，導致林妻潘姓女子身亡，其餘3人還在醫院治療。遭酒駕波及受傷的林家兩姐妹，送長庚治療，經院方診斷，13歲林小妹妹頭部外傷、顱內出血，今晨已完成手術，目前生命跡象穩定，在加護病房密切觀察治療。

至於15歲的姊姊，診斷為雙腳、顏面骨折，目前仍在長庚進行外科手術治療，術後轉加護病房照顧，無生命危險。高雄市長陳其邁等官員今天也分別赴2家醫院探視，林男家屬，也要求嚴懲酒駕者，別再有下個受害家庭。

黃男酒駕造成1死3傷的惡行，引起社會共憤，不少人也對林男一家送暖，仍在醫院治料的小姊妹就讀的高中、國中師長今天也都到院關心，紛紛替3人集氣希望早日康復。