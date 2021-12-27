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影／汐止娃娃車正要載孩童上課 7旬婦過馬路遭撞死

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區今天早上有娃娃車撞死老婦人，一台娃娃車開車行經福德一路，不料疑因燈光、視線不佳，撞上正穿越馬路的7旬婦人，婦人肋骨斷裂、骨盆腔大面積流血，經搶救逾7小時仍不幸身亡。

警方調查，石姓男子（63歲）早上6點50分，開著黃色娃娃車上班，當時空車、正準備沿途載孩童至幼兒園上課，不料卻撞上違規過馬路的林呂姓婦人（77歲）。

撞擊力道大，娃娃車的左側車頭被撞凹、左邊後照鏡全毀，林呂婦被撞飛近一米後，跌落在車道中央、嚴重昏迷不醒。

警、消獲報趕抵，發現林呂婦多處受傷，骨盆腔大面積出血、肋骨斷裂，嘴角更出現白色泡沫，立刻送內湖三軍總醫院搶救，經手術搶救7小時，仍回天乏術，於下午2點4分宣告不治。

石男稱自己沒看到呂婦，發現撞到人後立刻停車查看，不清楚怎麼會撞到，警詢後將他依過失致死罪嫌移送士林地檢署。

新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區一台娃娃車，今早空車、正要去接孩童上課，途中不慎撞死一名老婦人。記者翁至成／翻攝

幼兒園 汐止

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