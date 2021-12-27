男學生「市長獎」腳踏車失竊 南警追了2周物歸原主
台南市楊姓高二男學生2周前向警方報案，他國中畢業時得到「市長獎」腳踏車遭竊，市警三分局接獲報案後，連日來調閱監視器畫面，查出32歲蔡姓男子涉案，本月26日員警在安和路巡邏時，將居無定所蔡攔下，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
楊於本月11日晚上10點30分到和順派出所報案說，他的腳踏車都停放於安南區安和路住家前，但當天早上欲騎車去搭乘校車時，卻發現不見了，報案尋求協助。
員警追查失竊地點周邊監視器，發現有1名男子涉有嫌疑，男子行蹤不明，無法掌握身分，員警遂持續訪查，終發現32歲蔡姓男子可能係街友、無固定落腳處。
為尋回楊姓學生的愛車，警分局即通報各派出所有關竊嫌及失竊腳踏車的諸項特徵，請員警注意協助查察。本月26日下午3點多，安順派出所員警在安南區安和路一段執行巡邏勤務時，發現涉案蔡姓男子，即當場攔查，並出示相關證據後，蔡，坦承犯行，並交付所偷竊腳踏車。
楊姓學生得知警方追回他的騎卻車後，十分高興，他說，因為這輛腳踏車是他國中成績優異，榮獲「市長獎」獎勵，他就讀高中後，總是騎著它去轉搭乘校車上學，對他來講不光只是單純的代步工具，也是代表榮耀與祝福。
警方呼籲民眾，停放腳踏車可加裝防盜鎖或放置於有安全監視處所，以增加安全性，避免造財物損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言