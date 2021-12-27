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男學生「市長獎」腳踏車失竊 南警追了2周物歸原主

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市楊姓高二男學生2周前向警方報案，他國中畢業時得到「市長獎」腳踏車遭竊，市警三分局接獲報案後，連日來調閱監視器畫面，查出32歲蔡姓男子涉案，本月26日員警在安和路巡邏時，將居無定所蔡攔下，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

楊於本月11日晚上10點30分到和順派出所報案說，他的腳踏車都停放於安南區安和路住家前，但當天早上欲騎車去搭乘校車時，卻發現不見了，報案尋求協助。

員警追查失竊地點周邊監視器，發現有1名男子涉有嫌疑，男子行蹤不明，無法掌握身分，員警遂持續訪查，終發現32歲蔡姓男子可能係街友、無固定落腳處。

為尋回楊姓學生的愛車，警分局即通報各派出所有關竊嫌及失竊腳踏車的諸項特徵，請員警注意協助查察。本月26日下午3點多，安順派出所員警在安南區安和路一段執行巡邏勤務時，發現涉案蔡姓男子，即當場攔查，並出示相關證據後，蔡，坦承犯行，並交付所偷竊腳踏車。

楊姓學生得知警方追回他的騎卻車後，十分高興，他說，因為這輛腳踏車是他國中成績優異，榮獲「市長獎」獎勵，他就讀高中後，總是騎著它去轉搭乘校車上學，對他來講不光只是單純的代步工具，也是代表榮耀與祝福。

警方呼籲民眾，停放腳踏車可加裝防盜鎖或放置於有安全監視處所，以增加安全性，避免造財物損失。

警方找回楊姓高二男學生失竊腳踏車，楊（中）和楊父（左）開心的到台南市警三分局和順派出所領回。記者黃宣翰／翻攝
警方找回楊姓高二男學生失竊腳踏車，楊（中）和楊父（左）開心的到台南市警三分局和順派出所領回。記者黃宣翰／翻攝

腳踏車 監視器 校車

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