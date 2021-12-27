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機車搶車位 婦人3次用糞塗抹汽車毀損罪移送
邱姓婦人不滿停在路邊的機車被人移動，懷疑是杜姓男子所為，將糞便塗抹在杜的車門把手、照後鏡上報復，杜提告毀損；台北地方檢察署認為，糞便經過沖洗車身的髒汙即可還原，今天處分邱婦不起訴。
檢察官偵辦時，邱婦否認犯罪，後來坦承涉案，「是我親手抹大便，事出有因」；她告訴檢察官，杜停車的位置本來畫的是紅線，但突然畫成汽車停車格，她認為杜為了自己停車方便，擅自移動她的機車。
檢察官認為，毀損罪的違法要件是須「致令不堪使用」，杜的車子雖因穢物變髒，但經過清洗仍可復原，邱婦涉毀損罪罪嫌不足，處分她不起訴。
杜姓男子在台北市中山區開公司，今年10月6日、10月20日、11月3日連續發現車門的把手、照後鏡沾染糞便，杜報警處理，警方根據路口監視器查出60歲的邱姓婦人出手抹糞，將邱婦移送法辦。
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