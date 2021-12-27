機車搶車位 婦人3次用糞塗抹汽車毀損罪移送

邱姓婦人不滿停在路邊的機車被人移動，懷疑是杜姓男子所為，將糞便塗抹在杜的車門把手、照後鏡上報復，杜提告毀損；台北地方檢察署認為，糞便經過沖洗車身的髒汙即可還原，今天處分邱婦不起訴。

檢察官偵辦時，邱婦否認犯罪，後來坦承涉案，「是我親手抹大便，事出有因」；她告訴檢察官，杜停車的位置本來畫的是紅線，但突然畫成汽車停車格，她認為杜為了自己停車方便，擅自移動她的機車。

檢察官認為，毀損罪的違法要件是須「致令不堪使用」，杜的車子雖因穢物變髒，但經過清洗仍可復原，邱婦涉毀損罪罪嫌不足，處分她不起訴。