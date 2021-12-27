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會車卡平交道遮斷桿又降 民眾急按鈕助警車脫困

中央社 / 基隆27日電

一輛警車昨天行經暖暖街平交道時與對向計程車相會無法通過，2車停在平交道上，此時遮斷桿突然降下，民眾駕車經過附近見狀立刻下車按下緊急按鈕，再舉起遮斷桿協助警車通過。

根據賴姓男子提供的行車紀錄器顯示，昨天下午5時26分，暖暖街平交道原本亮著紅燈的警示燈熄滅後，遮斷桿接著升起。

約隔2、3秒，平交道警示燈再度亮燈，一輛計程車右轉進入平交道，對向一輛警車則開啟左轉方向燈，兩車相對無法會車停在平交道上，計程車駕駛見狀立即倒車退出平交道，此時遮斷桿降下擊中計程車頂燈，計程車頂燈受損但遮斷桿並未斷裂。

警車則先倒車再向右前行駛，但仍未脫離平交道範圍，賴男駕車行經附近見狀立即下車先按下緊急按鈕，接著舉起遮斷桿，協助警車脫困。

賴男表示，遮斷桿升上又立即放下，讓駕駛人反應不及，他認為若連續有火車經過，遮斷桿不該升起放行，台鐵必須立即改善，以免憾事發生。

鐵路警察局瑞芳派出所今天指出，警方會先保留影像，並通知台鐵相關單位檢視平交道設施，確認是否為機械故障或遮斷桿急升急降秒數問題，後續再視檢查結果進一步處置。

一列火車10月2日上午10時許通過暖暖街平交道後，遮斷桿緩緩升起，基隆市暖暖消防分隊所屬消防車起步才幾秒，平交道警鈴再度響起，消防車就快通過平交道時，遮斷桿又突然放下，撞擊消防車車尾，造成遮斷桿斷裂，駕駛廖姓消防隊員事後收到新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

基隆市議員鄭文婷、王醒之等人11月間曾與台鐵人員到場會勘，並要求台鐵儘速改善，沒想到一個月後又發生類似情形。

計程車 台鐵 基隆

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