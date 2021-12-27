未來調查官體能訓練 103人騎腳踏車貫穿台灣西半部
調查局幹部訓練所「展抱山莊」今天起連續3天辦理調查班58期學員自行車挑戰及期末參訪見學活動，103位學員分為2組騎車貫穿台灣西半部，將於12月29日在彰化王功燈塔會師。
北部組學員從關渡碼頭起程南下，南部組則由左營高鐵站一路向北；今天南部、北部兩組學員分別在副局長劉復興黃義村副局長的帶領下啟程。
調查班第58期學員自今年1月17日開訓，目前訓期接近尾聲，「展抱山莊」特別舉辦此次自行車挑戰活動，希望以友善愛地球的方式深度探訪鄉土，建立國家未來調查官與環境、社會的連結。
調查局說，自行車挑戰對未經過騎乘腳踏車專業訓練的學員而言，十分有挑戰性，調查班58期的學員在訓期中除培養專業知識外，更要體能鍛鍊。
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