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連江監理站員工改林秉樞維基 站長：加班看到新聞好奇

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，有匿名用戶透過政府IP修改維基百科，經查是公路總局連江監理站臨時人員。連江監理站長王敦濤受訪表示，該員平時工作認真，應是當天加班看到新聞附的連結，「好奇上去修改一下。」

王敦濤說，該員為27、28歲的年輕人，到連江監理站工作不到一年，工作態度認真，主要負責研考、交通安全宣導等工作，因為是臨時人員，也不會交付很核心的任務。然而為何去竄改維基百科內容，王說，應是該員當天加班累了，看到新聞報導裡面附的連結，「好奇上去修改一下。」

至於是否懲處該員，公路總局局長許鉦漳則說，最重可解僱，最輕是記申誡、記過、甚至不懲處。王敦濤表示，將由北市監理所開會討論。王最後緩頰說，該員自己很懊惱，不知道這件事會這麼嚴重，報紙登很大才知道事態嚴重，所以先去報案，一開始沒有承認則是顧及偵查不公開，直到公總調查下來，才跟北市區監理所長坦承。

立委高嘉瑜男友林秉樞家暴事件，衍生出「國家級」網軍爭議。本報資料照片
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維基百科被爆料使用公部門的 IP修改林秉樞案。（示意圖）記者陳正興／攝影
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監理站 加班

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