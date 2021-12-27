連江監理站員工改林秉樞維基 站長：加班看到新聞好奇

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，有匿名用戶透過政府IP修改維基百科，經查是公路總局連江監理站臨時人員。連江監理站長王敦濤受訪表示，該員平時工作認真，應是當天加班看到新聞附的連結，「好奇上去修改一下。」

王敦濤說，該員為27、28歲的年輕人，到連江監理站工作不到一年，工作態度認真，主要負責研考、交通安全宣導等工作，因為是臨時人員，也不會交付很核心的任務。然而為何去竄改維基百科內容，王說，應是該員當天加班累了，看到新聞報導裡面附的連結，「好奇上去修改一下。」