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高雄酒駕男毀1家4口 臉書曾貼文「聖誕節就要喝起來」

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄黃姓男子昨開BＭＷ轎車，酒駕撞上林姓一家四口，導致林妻潘姓女子身亡，其餘3人還在醫院治療。黃男向警方供稱他無業，但他臉書上不只滿滿餐酒館照片，還曾在貼文說「聖誕節要幹嘛，當然是喝起來」。

黃男臉書上，盡是吃喝玩樂照片，不只有餐酒館，還有養生會館，更記載曾在光電公司擔任作業員。另外黃還在臉書上貼文，指因為不會叩客，而挨老闆責罵，要感謝前老闆，是前老闆激勵他。他還在2年前貼文留下「聖誕節要幹嘛？當然是喝起來」。

警方調查，38歲的黃男昨天下午與友人在鹽埕區的咖啡廳飲酒後，開車過五福橋，沿著河東路北上，在經過河東路與國民街口時，撞上開心出遊的林姓一家四口，潘女當場身亡，另外林男還有2名10多歲的女兒分送大同、長庚醫院。

黃男昨晚拒絕夜間詢問，移送拘留所時，被問及「毀了一個家庭」，他只說對不起，然後一度腳軟，被警方攙扶上警車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肇事者黃男曾在臉書留下聖誕節就是要喝起來。圖／擷取自黃男臉書
肇事者黃男曾在臉書留下聖誕節就是要喝起來。圖／擷取自黃男臉書
肇事者黃男曾在臉書留下聖誕節就是要喝起來。圖／擷取自黃男臉書
肇事者黃男曾在臉書留下聖誕節就是要喝起來。圖／擷取自黃男臉書

聖誕節 咖啡廳

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