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十五分幫成員涉詐欺鬥毆 警逮9嫌送辦

中央社 / 台北27日電

北市文山區十五分幫成員劉男日前遭下游趙姓取簿手向警方供出身分，竟心生不滿擬強押趙男上車並毆成重傷，他另經營二手車買賣也威脅恐嚇毆打買家，警方循線逮9嫌送辦。

台北市警察局中正第二分局偵查隊長陳俊誠今天表示，局內員警5月執行巡邏勤務時於線上攔查趙姓取簿手，隨後也如實供出其上游為20多歲劉男。

根據警方調查了解，劉男因此心生不滿，竟趁趙男在超商購物之際要將其強押上車，因趙男極力掙脫，劉男憤而率眾持棍棒將其毆打成重傷。

由於劉男等人另有經營二手車行，一名鄭姓被害人購車先繳交購車頭款約新台幣10萬元，但見遲未交車便要求車行返還訂金，但劉男得知後竟拒絕退款，還夥同8名共犯持槍恐嚇鄭姓被害人，並分持棍棒、鈍器等武器毆打，行徑相當乖張。

中正二分局隨即和市警局文山第二分局、內政部警政署刑事局國際刑警科及保安警察第二總隊共組專案小組偵蒐，歷經半年密集蒐證並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組見時機成熟，分別於12月22、23日持搜索票及拘票將劉男等9嫌檢肅到案，並查扣改造手槍（含彈匣）1把、空氣手槍1把、彈簧刀1把、棍棒等犯案工具。

全案詢後依涉組織犯罪防制條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由罪、恐嚇取財及傷害等罪，將9嫌移送北檢偵辦，並持續追查其他不法情事。

恐嚇 警察 北市

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