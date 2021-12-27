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衰！汐止路口一早2追撞 間隔不到一秒鐘

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區今天早上連續發生機車撞汽車意外，一輛轎車疑因閃避前車急煞，遭後方機車反應不及直接撞上，有轎車見前面發生車禍跟著急煞，沒想到自己後面也有機車反應不及追撞。

警方調查，今天早上7點半，張男（52歲）開著黑色休旅車行經大同路二段與禮門街口，因閃避前車緊急煞車，不料後方黃姓女騎士（54歲）反應不來，直接追撞，人車倒地。

李男（65歲）開著鐵灰色轎車，目睹眼前發生車禍、機車倒地，立刻剎車，不料自己後面的李姓機車女騎士（22歲）沒能反應過來，應聲追撞。不到一秒鐘，同個路口發生兩起追撞事故。

警方獲報趕抵，經查4人均無酒駕，2名騎士雖有輕微挫傷，但僅有李女表示欲送醫治療，已無大礙；詳細肇責尚待警方進一步釐清。

新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大同路二段與禮門街交叉口，今早發生兩起車禍事故，均是汽車急煞，後方機車反應不及追撞。記者翁至成／翻攝

車禍

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