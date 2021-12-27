北市陽明高中學生站高樓 通報人嚇：非常靠近欄杆

台北市陽明高中傳出有學生在高樓上有疑似跳樓的舉動，校方證實確實有學生在實驗室大樓企圖輕生，所幸已由教官、輔導老師安全勸下，後續將瞭解同學狀況，會協助輔導該名學生以及學生家長，校內也將並持續生命教育宣導課程。

陽明高中校長蔡哲銘表示，陽明高中臨近士林高商，有士林高商同學看到遠處大樓有人非常靠近欄杆外側，為了安全起見，才通報到陽明高中，學校接獲通知後，教官室馬上協同輔導老師將該名學生勸下來，學校後續也將瞭解同學狀況，並協助輔導該名學生及其家長。

蔡哲銘表示，由於當時是上課時間，多數同學都在教室上課，該名學生所處的高樓為校園最裡面的實驗室大樓，周圍未發現有目睹的學生，若有學生目睹此情況，學校也會輔導，另外，校方一向有全校性的生命教育宣導課程，未來也會持續辦理。

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