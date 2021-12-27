聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北公車剛出站正要載客 26歲騎士攔腰撞上慘死
新北市深坑區昨天晚上發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正準備要去載客，不料鄭姓騎士疑未注意路況，煞車不及、攔腰撞上，騎士滑行後受困公車車底，當場失去呼吸心跳，經救護人員脫困後送醫，仍不幸身亡。
據了解，鄭姓男子（24歲）昨天晚上9點22分，騎機車由南往北正要過平埔橋，不料疑似被剛駛出客運站的公車嚇到，緊急煞車後自摔倒地，滑行後與公車相撞，撞擊力道大，當場受困車底慘死。
公車司機見狀立刻報案，警、消緊急趕抵，消防隊使用器材將公車上頂，經過18分鐘好不容易將鄭男救出，不料他已無生命跡象，一邊CPR、一邊緊急送往萬芳醫院急救，經90分鐘搶救，於昨天晚上11點宣告不治。
警方事後對張姓公車駕駛（50歲）酒測，發現他並未酒駕，目前已將他帶回派出所，事後將依過失致死罪嫌送辦；詳細肇事原因尚待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言