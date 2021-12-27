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新北公車剛出站正要載客 26歲騎士攔腰撞上慘死

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市深坑區昨天晚上發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正準備要去載客，不料鄭姓騎士疑未注意路況，煞車不及、攔腰撞上，騎士滑行後受困公車車底，當場失去呼吸心跳，經救護人員脫困後送醫，仍不幸身亡。

據了解，鄭姓男子（24歲）昨天晚上9點22分，騎機車由南往北正要過平埔橋，不料疑似被剛駛出客運站的公車嚇到，緊急煞車後自摔倒地，滑行後與公車相撞，撞擊力道大，當場受困車底慘死。

公車司機見狀立刻報案，警、消緊急趕抵，消防隊使用器材將公車上頂，經過18分鐘好不容易將鄭男救出，不料他已無生命跡象，一邊CPR、一邊緊急送往萬芳醫院急救，經90分鐘搶救，於昨天晚上11點宣告不治。

警方事後對張姓公車駕駛（50歲）酒測，發現他並未酒駕，目前已將他帶回派出所，事後將依過失致死罪嫌送辦；詳細肇事原因尚待進一步釐清。

新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區昨晚發生死亡車禍，一台公車剛駛出客運站、正要載客，鄭姓騎士疑未注意路況，當場攔腰撞上，受困車底慘死。記者翁至成／翻攝

深坑 萬芳醫院 車禍 酒駕

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