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聖誕節隔天上教會卻發生憾事 男子爬籃球架遭壓死

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹尖石鄉今天（26日）上午發生一名男子遭到倒下的籃球架壓死意外，男子不明原因突然爬上可移動的籃球架，籃球架因重心不穩向前倒下，男子摔落時正好被籃板砸中頭部，經送醫後不治，警方仍在釐清事發經過。

據了解，死者田姓男子（33歲）是在上午與母親一同前往尖石鄉秀巒村田埔部落的田埔教會做禮拜，不過10點40分他走出教會時，卻在教會前的籃球場閒晃，並未打球，隨後爬上籃球架張望。

不過因籃球架重心不穩，突然傾倒，田男也連帶摔落地面，卻不偏不倚被籃板球架直接砸中頭部，嚇壞當時在教會做禮拜的眾人，就連家人都在一旁目睹事發經過，但因意外太過突然，根本來不及幫忙攙扶倒下的球架。

田男頭部因為被重擊、重壓，當場就不省人事，雖然緊急報警由救護車送下山急救，但1小時後經救護車趕赴送往醫院急救，田男仍傷重不治，目前全案事發仍在釐清當中，警方表示還不清楚田男確切爬上籃球架的原因。

事發地點就位於田埔教會前方的空地停車場，當地青年都會聚集在此打籃球。記者巫鴻瑋／翻攝
事發地點就位於田埔教會前方的空地停車場，當地青年都會聚集在此打籃球。記者巫鴻瑋／翻攝
事發的籃球架使用超過10年，不過過去並未有倒下壓傷人意外。記者巫鴻瑋／翻攝
事發的籃球架使用超過10年，不過過去並未有倒下壓傷人意外。記者巫鴻瑋／翻攝

救護車 尖石鄉 新竹

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