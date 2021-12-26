高雄醉男開BMW衝撞4名行人 1人不治3輕重傷

高雄一名38歲黃姓男子，今晚7點20分開著ＢＭＷ車行經高雄市前金區河東路及國民街口時，失速撞上3女1男行人。其中37歲范姓女子當場失去呼吸心跳，送醫不治，另3人分送高市聯醫、大同醫院與阮綜合醫院急救中，生命徵象穩定。新興警分局晚上9點半說明細節。

新興警分局自強路派出所表示，警方到達河東路、國民街口事故現場時，一輛自小客車撞擊4名行人，3女1男送往高市聯合醫院、大同醫院與阮綜合醫院救治。肇事的黃嫌經警方酒測，超過法定標準值，黃嫌說，是先在鹽埕區某咖啡店自備威士忌飲酒，7點多喝完要開車回小港區住家時發生車禍。警方將依公共危險罪，移請高雄地檢偵辦。

高市聯醫表示，送來的女性傷患全身有多處擦挫傷，意識不清，電腦斷層檢查有腦出血情況，但生命徵象穩定。因尚無病患身分資料，已先進行相關急救治療，還在聯繫家人。

大同醫院說，車禍送來一名男性傷者，目前生命徵象穩定，急診醫師目前正在救治中。這名45歲傷者意識清醒，腳、肋骨、骨盆多處骨折。

另一名14歲女生，四肢疼痛，意識清醒。經警方酒測，黃嫌酒測值高達每公升1.24毫克。

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