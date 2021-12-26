4人被BMW衝撞1人送醫不治 高雄男酒測值高達1.24毫克

高雄一名黃姓男子晚間與友人飲酒後，開著ＢＭＷ轎車行經前金區河東路及國民街口，失速撞上4名行人，3名行人倒地，其中一名范姓女子當場失去呼吸心跳，其餘3人送醫。經警方酒測，黃男酒測值高達每公升1.24毫克。

目擊者表示，黃男（38歲）轎車速度很快，他開車經過河東路口時，他闖了黃燈，然後就撞上4名正在走斑馬線的行人。

現場除了轎車零件碎滿地外，還有行人鞋子以及數灘血跡。據了解，黃男今晚自備威士忌烈酒，與友人在鹽埕區某咖啡店飲酒，結束後他開車離去。

【中央社】

高雄市今天晚間7時許發生BMW小客車撞擊4名行人車禍，其中范姓女子急救後宣告不治，另3名行人受傷送醫。警方表示，肇事黃姓駕駛酒測值達1.24，依公共危險罪送辦。

警方表示，今天晚間7時20分許接獲報案，高雄市前金區河東路、國民街口黃姓男子（38歲）駕駛BMW小客車與4名行人（3女1男）發生車禍。其中范姓女子當場失去呼吸心跳，急救後宣告不治，另3名行人受傷送醫。

警方表示，黃男酒測值達1.24，下午與友人在咖啡店飲酒後於晚間駕車離去時發生車禍，將依公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康