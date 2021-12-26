懷疑前妻與老闆有曖昧...男朝他潑汽油縱火 致全身嚴重燒傷命危

南投縣周姓男子懷疑前妻和她工廠的黃姓老闆有曖昧，今下午拿汽油找黃理論，一氣之下疑拿汽油潑他並縱火，黃男全身著火，嚴重燒傷命危；周男也遭火舌波及受輕傷，已由警方帶回偵訊，訊後將依殺人、故意縱火、家暴法等罪嫌送辦。

據了解，37歲周姓男子的陳姓前妻和他離婚後，到南投市一處民宅工廠從事緞帶代工，而因周男懷疑前妻與該工廠45歲的黃姓老闆交往有曖昧，而心生不滿，曾為此該民宅工廠丟雞蛋鬧事，未料今更持汽油縱火傷人。

今天下午3時許，周男拿著裝滿汽油的寶特瓶去找黃姓老闆理論，雙方發生爭執，周一氣之下竟朝黃男潑灑汽油後點火，黃男全身瞬間著火，如火球般，還發出「砰」的爆炸聲響，嚇壞周邊鄰居，急忙提水滅火，縱火周男也被波及受傷。

黃男鄰居指出，事發前有聽見爭吵聲，後來突然聽到一聲爆炸聲響，外出一看，黃男已經全身起火，痛得慘叫哀號，嚇得他們急忙提水滅火，並通報警消。

南投縣消防局表示，救護人車到場時，黃身上的火已被撲滅，但他全身燒燙嚴重，粗估達90％的二度灼傷，周姓傷者則為7％二度灼傷，2人均送往南投醫院，蛋黃男傷勢嚴重，有生命危險，之後轉往台中童綜合醫院治療。