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型男消防隊員前身是百萬人氣部落客 街拍網Lookbook相中
「Get A life！」這是桃園市政府消防局第二大隊青埔分隊隊員黃建耀的座右銘，也寫實他對生活的態度。成為消防隊員前曾經是有百萬人氣的部落客，也是台灣第一位接受國外知名街拍網站「Lookbook」訪問的型男。
黃建耀對拍攝影片及露營有著濃厚興趣，在入手一台皮卡車之後用影片寫日記，並與女友共同在YouTube上記錄兩人工作之餘的休閒生活。
二大隊表示，個性成熟穩重的黃建耀來自台北，大學就讀明志科技大學工業設計系，畢業後曾擔任工業設計師，因為對流行時尚有強烈興趣，也時常參與雜誌報紙單元拍攝，因此轉而投入服飾業當起老闆，開店數年後因為網購興起，實體店面衰弱，他的人生中場轉而思考更穩定的工作，覺得消防幫助人非常有意義，因此決定擔任消防隊員，考上特考後，目前消防生涯邁向第3年。
黃建耀興趣多，健身、露營、穿搭、繪畫及消防宣導等都難不倒他，能動能靜的他擔任消防員之前，曾經是型男也出過書、上過新聞，不僅是台灣第一位受國外知名街拍網站「Lookbook」訪問的對象，也是當時紅遍大街小巷的「無名小站」的固定寫手。
熱愛露營及拍攝的他休假也沒閒下來，常用相機紀錄生活或工作趣事。入手一台皮卡後也與女友共同創立了自己的生活頻道，一路上記錄露營旅遊的點滴。
青埔分隊長林玪妙表示，黃建耀身為宣導承辦人與分隊臉書小編，工作認真負責，也善於利用空閒時間充實自己，是分隊同仁學習對象。
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