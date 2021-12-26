迷途博美狗跑進好心人家求援 警助重回飼主懷抱

基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門「迷路」，熱心市民將牠抱到派出所安置。警方不久得知有人在街頭大喊愛犬名字，請林女到派出所指認。博美狗一聽林女呼喚，急著想與主人「喜相逢」，順利回到主人懷抱。

基隆警一分局今天表示，南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯前晚10點多值班及備勤勤務時，有人抱了一隻白色博美進到派出所，表示這隻博美狗自行跑進他家，看似有人飼養，不會亂跑或亂叫，研判飼主住在他家附近，請警方協助找到飼主。

當時已近午夜，市區動物醫院都未營業，員警將博美狗暫時安置在紙箱內，並提供乾淨飲水，打算隔日上午再帶到動物醫院，掃瞄看看有無植入晶片，以利找到牠的主人。

隔天凌晨1時多，警方又接獲民眾通報，有人沿街呼喊狗的名字找狗。員警詢問林女得知在找博美狗，且與先前收容的博美狗特徵相似，請她到派出所認領。林女在派出所內呼喊博美狗的名字，博美狗聽到主人的聲音，急著想跳出紙箱。