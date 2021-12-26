快訊

空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷途博美狗跑進好心人家求援 警助重回飼主懷抱

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門「迷路」，熱心市民將牠抱到派出所安置。警方不久得知有人在街頭大喊愛犬名字，請林女到派出所指認。博美狗一聽林女呼喚，急著想與主人「喜相逢」，順利回到主人懷抱。

基隆警一分局今天表示，南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯前晚10點多值班及備勤勤務時，有人抱了一隻白色博美進到派出所，表示這隻博美狗自行跑進他家，看似有人飼養，不會亂跑或亂叫，研判飼主住在他家附近，請警方協助找到飼主。

當時已近午夜，市區動物醫院都未營業，員警將博美狗暫時安置在紙箱內，並提供乾淨飲水，打算隔日上午再帶到動物醫院，掃瞄看看有無植入晶片，以利找到牠的主人。

隔天凌晨1時多，警方又接獲民眾通報，有人沿街呼喊狗的名字找狗。員警詢問林女得知在找博美狗，且與先前收容的博美狗特徵相似，請她到派出所認領。林女在派出所內呼喊博美狗的名字，博美狗聽到主人的聲音，急著想跳出紙箱。

林女說，前晚因為一時忙碌，沒有把家門關好，才會讓博美狗跑出屋外，發現後四處找狗，十分心急。還好遇上熱心市民帶去派出所，加上員警幫忙才能找回來，頻頻道謝。

基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，警員楊琍予、陳思雯協助將她送回主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，警員楊琍予、陳思雯協助將她送回主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門走失，被人帶去派出所安置，如願回到主人懷抱。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 動物醫院

延伸閱讀

助隔離者安置毛寶貝 新北表揚寵物業者與動物醫院

影／朱立倫：我負最大責任 要找戰友不找戰犯

朱立倫承認努力不夠：把戰友找回來 不要再去找戰犯

影／小黃狗偷跑出門困路邊 中警救出牠後此舉超暖心

相關新聞

M-Police兩大功能下線 前警官透露：有人拿去亂來

警用電腦「M-Police」人臉辨識功能，在上月底遭警政署下線，基層都在討論下線原因，前警官陳立說，據了解，警政署是因為...

迷途博美狗跑進好心人家求援 警助重回飼主懷抱

基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門「迷路」，熱心市民將牠抱到派出所安置。警方不久得知有人在街頭大喊愛犬名字，請林女到...

影／德翔日光貨櫃船撞台中港碼頭 無傷亡或油汙洩漏

顗泰公司代理德翔日光貨櫃船今天上午7時33分進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端，台灣港務公司表示，初步勘查8A碼頭防舷材本體...

彰化縣車禍傷亡減少近1% 自行車騎乘安全成宣導重點

彰化縣已連續4年獲得交通部金安獎，據警察局統計，彰化縣道路交通事故在30日死亡人數與去年同期比較，車禍傷亡事故降低0.9...

M-Police人臉辨識功能取消 警署：修法完善後將恢復

對於有基層警員反映，警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能遭取消，協處失智長者案件時，增加處理時間，較無效率。

影／黑色轎車單行道逆向行駛 網友：等著接罰單

台南網友爆料，一輛黑色特斯拉轎車本月24日下午1點多逆向行駛台南市仁德區保安路單行道，並將影片PO上網。歸仁警分局今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。