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影／德翔日光貨櫃船撞台中港碼頭 無傷亡或油汙洩漏

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

顗泰公司代理德翔日光貨櫃船今天上午7時33分進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端，台灣港務公司表示，初步勘查8A碼頭防舷材本體及基座、繫纜樁、棧橋式碼頭面版RC結構、受損，船身有擦撞痕跡、船艏受損，但無其他船舶受損及無人員傷亡，也無油汙及洩漏情況。

德翔日光貨櫃船為新加坡籍，船上裝載584個貨櫃，原安排靠泊10號碼頭，經加派一艘拖船、總計三艘拖船協助，已於上午7時36分離開8A碼頭，上午8時24分靠泊11號碼頭。

台中分公司港務長林春福今天上午在港務大樓會議召開緊急應變會議，裁決相關措施，包括事故現場以紐澤西護欄圍設區隔、禁止人員車輛進入；船東應盡速安排水下檢查，以確認碼頭海側結構受損情形。

另外，造成8A碼頭設施損壞，請船東盡速簽認「賠償責任切結書」及「損壞調查表」，並提供損害賠償擔保金，在未完成簽認及提供擔保前，限制船舶出港。

台灣港務公司表示，8A碼頭受損尚未修復期間，啟動汽車船靠泊替代方案，明天上午10時低潮位時安排海上勘查，後續海事責任由航港局調查中。

台中港8A碼頭現況。圖／台中港務分公司提供
台中港8A碼頭現況。圖／台中港務分公司提供

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