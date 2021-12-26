彰化縣車禍傷亡減少近1% 自行車騎乘安全成宣導重點

彰化縣已連續4年獲得交通部金安獎，據警察局統計，彰化縣道路交通事故在30日死亡人數與去年同期比較，車禍傷亡事故降低0.9%，在大型車案件導致死亡更降低達55%，縣長王惠美今天參加交通安全宣導活動時，表示肯定，並籲請民眾務必遵守交通規則，降低事故發生及傷亡。

縣警局統計，彰化縣今年A1（24小時內死亡）+ A2(造成人員受傷或超過小時死亡)交通事故車禍共發生1萬6139件比較去年同期減少152件、減少0.9%；大型車導致死亡發生9件，比較去年同期減少11件、減少55%。

彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，民眾除了參與趣味的交通安全闖關活動之外，親子間也能一起從中體會交通安全教育的重要，期能達到「交通事故零成長」的目標。

王惠美說，活動宣導的重點，第一個是「路口安全」、「汽車勿逼車及擋車」及「自行車騎乘安全」，拜託大家務必了解，一旦行車肇事，不是小台車或行人就有道理，而是看是否有遵循交通規則來理賠，也不是只要大型車就要賠償，所以請大家一定要了解法律，務必要遵守交通規則。