快訊

空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣車禍傷亡減少近1% 自行車騎乘安全成宣導重點

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣已連續4年獲得交通部金安獎，據警察局統計，彰化縣道路交通事故在30日死亡人數與去年同期比較，車禍傷亡事故降低0.9%，在大型車案件導致死亡更降低達55%，縣長王惠美今天參加交通安全宣導活動時，表示肯定，並籲請民眾務必遵守交通規則，降低事故發生及傷亡。

縣警局統計，彰化縣今年A1（24小時內死亡）+ A2(造成人員受傷或超過小時死亡)交通事故車禍共發生1萬6139件比較去年同期減少152件、減少0.9%；大型車導致死亡發生9件，比較去年同期減少11件、減少55%。

彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，民眾除了參與趣味的交通安全闖關活動之外，親子間也能一起從中體會交通安全教育的重要，期能達到「交通事故零成長」的目標。

王惠美說，活動宣導的重點，第一個是「路口安全」、「汽車勿逼車及擋車」及「自行車騎乘安全」，拜託大家務必了解，一旦行車肇事，不是小台車或行人就有道理，而是看是否有遵循交通規則來理賠，也不是只要大型車就要賠償，所以請大家一定要了解法律，務必要遵守交通規則。

活動中，還提醒民眾「車輛行經路口應暫停讓行人先行」、「機車左轉，設置有兩段式左轉標誌，請兩段式左轉；若無兩段式左轉標誌，請先變換車道至內側車道再左轉」、「過路口勿看手機，並請留意路況」及「自行車騎乘時應與前方車輛保持適當安全跟車距離」等。

彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，兒童們騎玩具機車體驗交通規則。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，兒童們騎玩具機車體驗交通規則。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，兒童們騎玩具機車體驗交通規則。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，兒童們騎玩具機車體驗交通規則。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，有趣味的交通安全闖關活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在彰化市成功營區綠色環境學習營地集合場大草原，舉辦「2021交安健走守護健康」交通安全宣導活動，有趣味的交通安全闖關活動。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左三）與警察局長吳坤旭（左一）等人共同宣示今年交通安全宣導的主軸。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左三）與警察局長吳坤旭（左一）等人共同宣示今年交通安全宣導的主軸。記者劉明岩／攝影

延伸閱讀

耶誕晚會3萬人同歡 王惠美：彰化升第7都當仁不讓

影／耶誕環保二手物拍賣 奧運國手蔡明諺戰袍3萬標出

彰化兩學校今一甲子校慶 都收到獎學金大禮

彰化縣長王惠美發表3年施政成果 綠營人士場外抗議

相關新聞

M-Police兩大功能下線 前警官透露：有人拿去亂來

警用電腦「M-Police」人臉辨識功能，在上月底遭警政署下線，基層都在討論下線原因，前警官陳立說，據了解，警政署是因為...

迷途博美狗跑進好心人家求援 警助重回飼主懷抱

基隆市林姓女子飼養的博美狗深夜跑出家門「迷路」，熱心市民將牠抱到派出所安置。警方不久得知有人在街頭大喊愛犬名字，請林女到...

影／德翔日光貨櫃船撞台中港碼頭 無傷亡或油汙洩漏

顗泰公司代理德翔日光貨櫃船今天上午7時33分進靠台中港時，碰撞8A碼頭尾端，台灣港務公司表示，初步勘查8A碼頭防舷材本體...

彰化縣車禍傷亡減少近1% 自行車騎乘安全成宣導重點

彰化縣已連續4年獲得交通部金安獎，據警察局統計，彰化縣道路交通事故在30日死亡人數與去年同期比較，車禍傷亡事故降低0.9...

M-Police人臉辨識功能取消 警署：修法完善後將恢復

對於有基層警員反映，警用電腦「M-Police」的人臉辨識功能遭取消，協處失智長者案件時，增加處理時間，較無效率。

影／黑色轎車單行道逆向行駛 網友：等著接罰單

台南網友爆料，一輛黑色特斯拉轎車本月24日下午1點多逆向行駛台南市仁德區保安路單行道，並將影片PO上網。歸仁警分局今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。