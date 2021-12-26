影／黑色轎車單行道逆向行駛 網友：等著接罰單

台南網友爆料，一輛黑色特斯拉轎車本月24日下午1點多逆向行駛台南市仁德區保安路單行道，並將影片PO上網。歸仁警分局今天說，根據檢舉影片，特斯拉轎車在單行道違規逆向行駛，將根據道路交通管理處罰條例規定，對汽車駕駛人處6百元以上1800元以下罰鍰。

王姓網友在爆料公社發文並PO上一段影片，影片中駕駛駕車行經仁德區保安路涵洞道路，逆向突然有一輛黑色特斯拉轎車迎面而來。因涵洞路面狹小，只能小心會車。

王PO文說，他從未按過半聲喇叭、或說過任何不得體的話，只閃燈提醒您，順向有來車小心行駛。他也盡量靠邊通行讓對方可以順利通過，「也許您會錯意了。但您卻一連串的問候，令人不知所措」。

還有網友表示，把影片交給警方，並告知要提告，警方就會調閱車主資料，等著接罰單。

歸仁警分局說，一名駕駛行經台南市仁德區保安路段，在單行道遭遇逆向駛來的一輛特斯拉轎車引發糾紛案，警分局案發當天已受理此交通違規案件，將於查證後依違規事實舉發。