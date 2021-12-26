嘉市副議長服務處鐵門遭車撞 疑駕駛彎腰撿手機釀禍

25歲吳姓男子今天凌晨2點50分許，開車行經友忠路，疑似彎下腰撿手機，操作失控往右彎撞上嘉義市副議長蘇澤峰的服務處大門，鐵捲門當場凹陷，他嚇得自行打110報案，也表達會負起後續賠償，警方初步研判應非故意；蘇澤峰打趣稱「最特別的聖誕節」。

蘇澤峰說，服務處一旁有音樂餐廳新開幕，另一側原本小吃部最近生意回溫，周末滿熱鬧，他當時早已回家休息，聽聞服務處被撞嚇一跳，不認識對方，也幸好對方願負起賠償，目前先整理環境，將依車禍程序處理。

警方查出，吳姓男子當時行經友忠路往西，疑似手機掉到右前座地面，手機鈴響要去拿手機，因此不慎失控；吳肇事後趕緊下車，自行撥打110報案。