M-Police兩大功能下線 前警官透露：有人拿去亂來

警用電腦「M-Police」人臉辨識功能，在上月底遭警政署下線，基層都在討論下線原因，前警官陳立說，據了解，警政署是因為今年4月間，高雄市新興警分局有巡佐在受理一名妙齡女報案時，因該女子長得像「楊冪」，而與女子嬉鬧、下注猜年齡，甚至拿「M-Police」查個資，警政署才會修訂相關程序，並在法制作業完成前，先將功能下線，未來基層使用「M-Police」查個資時，使用方式、時機應會限縮。

前警官陳立說，因為今年4月間，高雄市有分局發生巡佐濫用「M-Police」的狀況，所以警政署修訂使用M-Police查詢身分證影像資料規定，其中在今年7月修正的巡邏盤查人車作業程序，注意事項中明定，警察機關所屬人員，是為執行勤務或是維護治安的目的，才可使用M-Police

也規定，使用M-Police相片比對功能是輔助驗證身分的「最後手段」，需告知當事人事由，經過同意，才可使用，不過若當事人陷入昏迷，或是無法陳述身分等特殊狀況，屬於例外，仍屬執行法定職務的必要範圍內。

陳立說，M-Police因為功能強大，基層當然覺得好用，但警員只要拿著設備，對著民眾臉掃一下，就跑出個資、車籍、前科等，若不詳細規定使用時間、範圍，都有侵權疑慮，所以警政署才會著手修訂，每一次的修正，都是讓警察執法「依法有據」。

今年4月26日，高雄市胡姓女子（28歲）遺失皮包，前往高雄市某分局分駐所求助，所內劉姓巡佐發現胡女長得像藝人「楊冪」，在場與其他同事起鬨，下注500元要猜胡女年齡，過程中還自拍，並將M-Police警用電腦交給胡女輸入身分證號，事後影片外傳後，引發議論，劉等4名警員遭懲處，所長、副所長連坐，分局長自請處分。