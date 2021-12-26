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全台逾期停居外來人口安心專案 已近四成接種新冠疫苗

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

移民署針對逾期停（居）外來人口，推出接種新冠肺炎疫苗的安心專案，目前已經突破3萬名逾期外來人口完成接種，是將近滯台總人數的4成，人數持續增加中。

移民署配合中央流行疫情指揮中心，與勞動部、衛福部及民間團體一同合作，從今年12月3日開始推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等四不原則，協助逾期外來人口接種疫苗。

移民署與疫情指揮中心及各縣市合作，在指定接種地點，協助逾期外來人口確認身分及告知接種疫苗資訊。目前，台北車站接種站到12月29日，每天下午1點到8點，提供莫德納疫苗接種服務；新北市在板橋區MEGACITY百貨公司、台中市東協廣場等地點也提供疫苗接種服務。

移民署呼籲，專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或撥打勞動部1955專線諮詢。

移民署針對逾期停（居）外來人口，推出接種新冠肺炎疫苗的安心專案，目前已經突破3萬名逾期外來人口完成接種，是將近滯台總人數的4成。記者廖炳棋/翻攝
移民署針對逾期停（居）外來人口，推出接種新冠肺炎疫苗的安心專案，目前已經突破3萬名逾期外來人口完成接種，是將近滯台總人數的4成。記者廖炳棋/翻攝

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